Plusieurs noms s'ajoutent à la programmation du Festival de jazz de Montréal

La chanteuse canadienne Emilie-Claire Barlow, le groupe montréalais The Barr Brothers et l'artiste électro français Petit Biscuit font partie des artistes ajoutés à l'offre en salle de la prochaine édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM).

Ces noms côtoieront donc ceux de la formation canadienne Walk Off The Earth et de l'Américain Gregory Porter, tous deux annoncés en novembre dernier.

Les places pour ces nouveaux concerts pourront être réservées à compter de vendredi 10 h.

Emilie-Claire Barlow soulignera ses 20 ans de carrière à la Maison symphonique le 2 juillet, alors que les gars de The Barr Brothers feront équipe avec Les Filles de Illighadad le 26 juin au Théâtre Maisonneuve. En résultera une musique inspirée de l'Inde et de l'Afrique de l'Ouest.

Petit Biscuit et Woodkid amèneront quant à eux un vent musical de la France. Les deux feront bouger la foule du MTelus, respectivement le 26 juin et la veille.

À noter également que l'artiste Bïa, épaulée par Jordan Officer, Andrea Lindsay et Paulo Ramos, rendra hommage à Joao Gilberto le 2 juillet, à L'Astral. Celui qu'on qualifiait de «père de la bossa nova» est décédé en juillet dernier.

La 41e édition du FIJM aura lieu du 25 juin au 4 juillet. Pour en connaître le menu détaillé, on se rend au montrealjazzfest.com.