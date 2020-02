Quand des enfants se croient tout permis

Je voudrais apporter une solution à « Amoureuse triste » qui vous racontait ce matin comment ses filles tentaient de prendre le pouvoir sur sa vie en lui refusant le droit d’être de nouveau amoureuse d’un homme qui, selon elles, viendrait prendre la place de leur père décédé il y a trois ans. Je souligne d’abord que ce sont majoritairement les filles qui refusent à leur père ou à leur mère le droit de s’emmouracher d’une autre personne que leur parent décédé.

Mais lorsqu’elles sont tombées en amour dans leur jeune temps et qu’elles se sont chacune choisi un conjoint, se souviennent-elles qu’à part les cas où l’amoureux était une personne officiellement non recommandable, leurs parents n’avaient pas voix au chapitre ? Nous avons connu semblable situation dans notre famille et ça nous a choqués de la part de nos nièces.

Pourquoi ces filles refusent-elles à leur mère le droit d’être en amour et heureuse ? Préféreraient-elles qu’elle s’ennuie et se mette à prendre un verre ? Si c’est la peur de perdre leur héritage qui les démange, que la mère fasse son testament en leur faveur et le tour sera joué. « Lâchez pas, madame ! »

Gilles Godin

Je publie votre suggestion au bénéfice de cette femme, même si je désapprouve le fait de lui proposer, pour ménager les susceptibilités, de rédiger son testament en faveur de ses filles pour les rassurer. Quand l’amour filial ne tient qu’à l’argent, ça fait pitié !