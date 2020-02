Tous les accusés sont maintenant en prison

JOLIETTE | Le dernier accusé en lien avec le démantèlement en 2018 d’un des plus importants laboratoires de méthamphétamines ira rejoindre ses quatre acolytes au pénitencier.

Tommy Charrette de Sainte-Mélanie a écopé d’une peine totale de 2 ans d’emprisonnement pour production de méthamphétamines, hier au palais de justice de Joliette.

Il reste 20 mois à l’homme de 26 ans à purger vu sa détention préventive.

«Je me souviens bien de ce dossier parce c’était une grosse production de méthamphétamines, on sortait des caisses et on parlait de centaines de milliers de pilules qui pouvaient y sortir», a répété à deux reprises le juge François Landry.

Un garage transformé en laboratoire de fabrication de méthamphétamines avait été démantelé dans le bois à Chertsey, en mai 2018 et 5 hommes avaient été arrêtés. L’endroit avait une capacité de production de 600 000 comprimés de meth par semaine, selon la Sûreté du Québec «M. Charette a été filmé à cinq reprises par des policiers pendant deux mois, ce qui constituait la preuve», a pour sa part mentionné l’avocat de la Couronne, Me Marc-André Ledoux.

Photo d'archives, Agence QMI

Les autres accusés

Les cinq accusés ont enregistré des plaidoyers de culpabilité dans ce dossier, le 29 octobre dernier.

Pierre-Olivier Clément, 35 ans, de Saint-Jean-de-Matha, et Pierre-Luc Savoie, 36 ans, de Saint-Félix-de-Valois ont ainsi plaidé coupables d’avoir produit de la méthamphétamine et d’en avoir eu en leur possession dans le but d’en faire le trafic.

Les deux hommes ont écopé de six ans de détention.

Le 10 janvier dernier, Steven Sideris, 27 ans, a reçu une peine d’emprisonnement de plus de quatre ans (54 mois et 21 jours) pour possession de comprimés de méthamphétamines et de quatre kilogrammes de cocaïne, dans le but d’en faire le trafic.

Son partenaire Steven Arthur Gaglia, 29 ans, a de son côté écopé de deux ans et trois mois de prison pour possession en vue de faire le trafic.

Au total, les policiers ont saisi plus de 1,7 million de comprimés de méthamphétamine.