Vague de vols de cellulaires à Igloofest

Une hausse de vols de téléphones cellulaires a marqué le dernier weekend du festival de musique électronique Igloofest de Montréal.

« C’est exceptionnel, on n’a jamais vécu ça avant, on a eu un nombre record de gens qui disent s’être fait voler leur téléphone », indique Nicolas Cournoyer, cofondateur du festival de musique hivernal.

Le Journal a contacté hier une vingtaine de personnes convaincues d’avoir été victimes de « pick pockets ».

« J’ai senti quelqu’un qui dézippait ma poche, mais dans la foule, j’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur, a raconté Maude Dupuis, une festivalière qui s’est fait voler son téléphone ce weekend. En cinq minutes, les fonctions de localisation de mon cellulaire étaient éteintes. »

« Mon téléphone était dans ma poche zippée, et pop, il n’était plus là, dit Laury Tellier. Je suis extrêmement prudente, donc j’étais très surprise et lorsque j’ai constaté la perte je ne comprenais pas. »

D’autres personnes se seraient même fait dérober leur téléphone alors qu’ils étaient dans l’imposante file d’attente, avant même de rentrer sur le site.

Plusieurs d’entre eux disent avoir contacté la police de Montréal pour leur rapporter l’événement.

Malgré les dizaines de vols rapportés, l’organisation du festival n’a pas l’intention d’augmenter la sécurité sur le site. La vigilance des festivaliers est plutôt encouragée.

« Il faut éviter de mettre des objets de valeurs dans les poches de manteau ou de sacs à dos qui sont accessibles, dit M. Cournoyer. Si possible, rangez-les dans des poches intérieures ou dans d’autres endroits inaccessibles pour quelqu’un d’autre. »

Le festival hivernal Igloofest, qui se tient au Quai Jacques-Cartier, clôturera sa 14e édition ce dimanche.