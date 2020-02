MEUNIER, Micheline



À Québec, le 8 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Micheline Meunier, fille de feu Adolphe Meunier et de feu Emma Samson. Native de Montréal, elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy Lamarre (Ghislain Blais) et le père de celle-ci, Jean-Guy Lamarre; ses petits-enfants : Roxanne Jaden, Samantha Jade, Jeremy James et Krystal Jane; ses frères et soeurs : Claude (Francine Courdeau), Carmen (feu Jacques Dubois), Odette (feu Gilles Goulet), Pauline (Jacques Deschênes) et Roger (Suzanne Hébert); et de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédés avant elle : feu Thérèse, feu Pierrette (feu Raynald Boutin), feu André et feu Claudette (Claude Archambault).Une cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 15 février 2020, à 15h, en :871 GRANDE ALLÉE OUESTQUÉBEC (QC) G1S 1C1La famille recevra les condoléances à compter de 14h.(Pour accéder au stationnement gratuit, veuillez emprunter la rue des Jardins-Mérici et avancer vers la première barrière à votre droite. Un jeton vous sera remis à la sortie.)Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cap Diamant, 1415 rue Frank-Carrel, bureau 261, Québec (QC) G1N 4N7.