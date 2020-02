LANGEVIN, Pierre



Au CHSLD La Jemmerais de Varennes, le 5 février 2020, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Pierre Langevin, époux de Mme Carmen Alain, demeurant à Verchères.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son père Yves (feu Yolande), son neveu Xavier Rochette-Langevin, sa tante Denise et ses cousins Guy et Daniel, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 8 février de 14h à 17h et de 19h à 20h30, suivi de la liturgie de la Parole. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons à la Fondation québécoise du cancer.S. JACQUES & FILS INC. - VERCHÈRESTél. 450-583-3511