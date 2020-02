D'AMOUR, André



À la Maison Victor-Gadbois de Beloeil, le 4 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. André D'Amour, époux de Mme Lucille Blanchette, demeurant à Verchères.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Éric (Chantal Cormier) et Nathalie, ses petits-enfants Thomas et Juliette ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596, rte Marie-Victorin), le samedi 8 février à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées à 11h. Direction funéraire:Tél. 450-583-3511