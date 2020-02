PERREAULT, Jeannette



À Saint-Charles-Borromé, le 4 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Jeannette Perreault, épouse de feu M. Ephraïm Bellehumeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lison), Diane, Luc (Denise) et Denis (Hélène), ses petits-enfants Hug, Gilo, Mylène, Francis, Pierre-Luc et Christophe, ses arrière-petits-enfants Félix-Antoine, Mavrick, Elie et Abby, ses frères et soeurs Georgette, Jeanne d'Arc, Ghislaine, Marcel, Jacques, Jean-Guy, Normand et Jean-Claude, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi à partir de 10h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan. Suivront les funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jacques pour leurs bons soins. Direction funéraire: