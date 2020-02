Agenda du week-end

La Fête des semences au Planétarium

Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, la 20e édition de la Fête des semences a lieu au Planétarium Rio Tinto Alcan, une belle occasion de démarrer la planification de la saison de jardinage et de s’informer sur l’agriculture urbaine. On pourra consulter une vingtaine d’artisans semenciers québécois ou faire le plein de semences biologiques de fleurs, de fines herbes, de plantes médicinales et de légumes anciens ou méconnus. L’entrée est libre.

Femmes et filles de science

Dimanche, le Centre des sciences de Montréal et l’UQAM invitent les jeunes femmes à passer la journée au Centre des sciences dans le but de mousser et de maintenir leur intérêt pour la science et la technologie. Les filles de 17 ans et moins auront un accès gratuit. Les filles de moins de 12 ans devront être accompagnées. Des scientifiques inspirantes seront sur place ainsi que des organisations scientifiques.

Je t’aime en chocolat

Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, au Marché Bonsecours dans le Vieux-Port, les amoureux du chocolat pourront s’en donner à cœur joie en attendant la Saint-Valentin. Programmation : L’histoire du chocolat, les maquillages en chocolat, une rencontre avec Sœur Angèle, les meilleurs chocolatiers, etc. L’entrée est libre.