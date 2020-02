VILLEMURE

Père Florian-M., O.F.M.



À Montréal, le 3 février 2020, à l'âge de 93 ans, après 73 ans de vie religieuse et 32 ans de prêtrise, est décédé le Père Florian-M. Villemure, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil des neveux et nièces et d'autres parents et amis.Exposé le samedi 8 février 2020 à compter de 12h30 en la chapelle de la:5655, rue de SalaberryMontréalFunérailles célébrées le même jour au même endroit à 13h30.Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est à Montréal.