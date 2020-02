CHU Sainte-Justine: la grippe fait beaucoup d’enfants malades

MONTRÉAL | Les urgences du CHU Sainte-Justine, à Montréal, débordent en raison de la grippe, qui fait des ravages sur son chemin depuis la mi-novembre.

La grippe touche particulièrement les enfants et de nombreux parents sont inquiets. Ils attendent de voir une infirmière, puis un médecin.

«Milan présente, depuis cinq jours, des symptômes forts de grippe et des difficultés respiratoires. Ce matin, il a commencé à faire du tirage. Il tousse gras, il vomit absolument tout ce qu'il ingère parce qu'il est trop bourré de sécrétions», a raconté Stéphanie Milot, la mère du jeune garçon, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le Dr Gaston de Serres, épidémiologiste de l’Institut national de santé publique du Québec, note que la période est propice à la contagion, à ce temps-ci de l’année.

Les virus de souche A et B de la grippe circulent en même temps depuis plusieurs semaines, alors qu'habituellement, le B apparaît plus tard en hiver. Il touche particulièrement les enfants qui n'y ont pas été exposés auparavant.

«C'est un virus qui ressemble beaucoup à l'influenza A, c'est un proche cousin. La particularité, c'est qu'il va toucher un peu plus les enfants que les adultes et va avoir un tableau de sévérité parfois similaire au A», a expliqué le Dr Christian Renaud, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Dans la population en général, 3% à 7% des adultes seront eux aussi atteints par la grippe.

Aux urgences du CHU Sainte-Justine, près de 300 patients sont vus jour après jour.

À part le masque et le nettoyage régulier des mains pour prévenir la contagion, il y a aussi le vaccin. On saura, d'ici quelques semaines, s'il est efficace.