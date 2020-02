Comment diminuer ma consommation d’alcool?

Rendus à la fin de la soixantaine, nous sommes un couple à la retraite, mon mari et moi. Nous nous entendons très bien et nous apprécions notre vie à deux. Malheureusement, nous accom-pagnons très (trop) souvent nos soupers d’un verre de vin. Et à la longue, je réalise que ma santé s’en ressent. D’autant plus que je prends des médicaments pour une maladie chronique.

J’aimerais stopper, ou à tout le moins diminuer ma consommation, mais mon mari n’en voyant pas le besoin pour lui-même, je me retrouve seule à me contrôler et je n’arrive pas à résister. Je me sens lâche et sans volonté. Les AA qui s’en remettent à Dieu, ça ne m’intéresse pas. Existe-t-il d’autres ressources dans la région de Montréal pour me soutenir et me coacher ?

Déçue de moi

Si vous allez sur internet et tapez « Moyens pour arrêter de boire », vous en trouverez une panoplie. Entre autres sur les sites « Alcochoix » et « Stop-alcool.ch », sans parler du recours à l’hypnose qui semble une méthode appropriée pour certaines personnes. Mais on m’assure que quelqu’un sans véritable problème d’alcoolisme peut y parvenir en changeant certaines habitudes de vie. Comme toujours, faire alterner un verre de vin avec un verre d’eau, et celle de limiter vos consommations selon un programme strict que vous aurez noté sur papier : pas plus de 2 consommations de 150 ml par occasion, pas plus de trois fois par semaine, en demandant à votre mari de vous soutenir dans une tâche dont, à terme, dépend votre santé.