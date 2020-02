De l’alcool coule du robinet dans une ville indienne

CHALAKUDY, Inde | Plusieurs familles de l’état de Kerala, en Inde, ont vu leur eau du robinet contaminé par de l’alcool.

Selon le journal Manorama News, 18 familles de Chalakudy ont rapporté aux autorités lundi avoir une eau «de vie» du robinet sentant la gnôle. Toutes sont raccordés au même puit d’eau du quartier.

Joshy Maliyekkal, un des résidents incommodés, a déclaré avoir remarqué une odeur d'alcool lorsqu'il a allumé le moteur pour remplir un réservoir d'eau à l'extérieur de sa maison.

«Tout à coup, le conduit a commencé a sentir très mauvais, a-t-il déclaré au journal New Indian Express. On était méfiant à savoir pourquoi une telle odeur provenait de l’eau tiré d’un puit à ciel ouvert.»

Il a ajouté que le puit est utilisé depuis de nombreuses années sans avoir jamais posé de problème.

Les autorités ont mené l’enquête et ont découvert que le puit en question avait été souillé par une fosse de vidange qui fuyait, contenant 6000 litres d’alcool illégal, qui avait été saisi dans un bar six ans plus tôt.

«L'enquête a démontré la présence d'alcool dans l'eau, et nous avons donc appelé les responsables des accises et les avons informés de la question», a indiqué V.G. Joji, un conseiller municipal, au New Indian Express.

Le commissaire adjoint aux accises, T.K. Sanu a indiqué pour sa part apporter le soutien nécessaire aux familles touchées par le problème, mais que cette contamination est sans toute fortuite.

Jeter de l'alcool dans une fosse est une pratique courante en Inde, mais ceux qui l’ont creusé, ignorant la présence du puit, auraient dû tout de même prendre plus de précautions pour protéger l'environnement et les citoyens.

Au total, 2000 bouteilles auraient été débouchées et vidées dans la fosse, une à une.

Les résidents ont déposé une plainte auprès du secrétaire municipal et du service de santé, rapporte Manorama News.

Le bar à qui on a confisqué l'alcool a proposé de fournir de l'eau aux résidents concernés pendant que la situation se corrige.