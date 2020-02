De l’espoir pour des patients paraplégiques

Avec l’arrivée à Québec d’un nouveau type d’exosquelette — seulement l’un des trois en service dans le monde —, des patients paraplégiques pourront se rapprocher de leur plus grand rêve: recommencer à marcher un jour.

Certes, l’exosquelette robotisé qui supporte le poids de ses usagers existe depuis un certain temps. Mais l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) n’en possédait aucun. Et celui qu’il vient de se procurer fait ce que presque aucun autre ne sait faire : en plus d’aider le sujet à se mouvoir, une stimulation électrique favorise en même temps le renforcement des muscles.

L'IRDPQ à Québec est seulement le troisième endroit au monde à se doter de cet exosquelette dans un cadre clinique. Il permettra à des patients lourds d'espérer recommencer à marcher un jour. @CIUSSS_CN #JDQ pic.twitter.com/1aLlMMaZwO — Dominique Lelièvre (@dmnqJDQ) February 6, 2020

C’est un atout majeur, selon le chercheur Laurent Bouyer. «On passe d’une réadaptation classique à la fine pointe de ce qui se fait d’un seul coup. C’est un gros saut pour nous», dit le neurophysiologiste au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale (CIRRIS).

Investissement

Cette petite merveille de la réadaptation physique a coûté la rondelette somme de 210 000 $, montant allongé par la Fondation Élan qui réalise ainsi l’investissement le plus important de son histoire.

L’exosquelette, destiné aux gens blessés à la moelle épinière dans un accident ou en raison d’une maladie, permettra à des personnes ayant subi une lésion partielle de s’entraîner plus tôt et de récupérer leurs fonctions plus vite.

Il est même permis de croire que certains cas plus lourds, qui étaient trop faibles pour espérer retrouver l’usage fonctionnel de leurs jambes, pourront y arriver, selon M. Bouyer.

Mais cela, il faudra le vérifier à l’usage. L’appareil est tellement récent que la documentation scientifique est trop petite pour prédire son impact sur la guérison des patients.

D’ailleurs, le CIRRIS lance un projet de recherche de deux ans à ce sujet en collaboration avec l’IRDPQ.

Il faudra compter quelques mois avant que les premiers clients l’essaient à Québec. C’est donc une avancée «significative, oui, mais il faut bien gérer l’espoir», explique la Dre Isabelle Côté.

«Un jour, peut-être»

Dans l’état actuel de la science, l’exosquelette ne pourra pas aider ceux dont le contact entre les membres et le cerveau a été totalement rompu. Ils représentent environ le quart de tous les blessés à la moelle épinière.

C'est le cas de Charles-Olivier Arsenault, 39 ans. Ayant perdu la maîtrise de ses jambes dans un accident de sport il y a cinq ans, il a quand même assisté avec beaucoup d’intérêt à l’annonce de l’IRDPQ, jeudi.

«C’est de la recherche, présentement, sur les blessés médullaires avec des lésions incomplètes, mais un jour, peut-être, il y aura ce genre de projet là pour des lésions complètes» comme c’est son cas, espère-t-il.

En moyenne, 80 personnes blessées à la moelle épinière sont hospitalisées chaque année à l'IRDPQ. Au Canada, on répertorie environ 1400 nouveaux cas par an.