Délit de fuite à Saguenay: l’aide du public sollicitée

SAGUENAY | Le Service de police de Saguenay demande l'aide de la population afin de retrouver l'auteur d'un délit de fuite, survenu mercredi après-midi, sur la rue Fafard, dans le secteur Chicoutimi, à Saguenay.

Un piéton de 89 ans a été frappé par un véhicule. Le conducteur a pris la fuite tout de suite après l'impact.

L'accident s'est produit en plein jour, entre 14 h 50 et 15 h, selon la police de Saguenay. L'octogénaire serait descendu d'un autobus de la Société de transport du Saguenay. Et c'est en se dirigeant à pied vers sa résidence, avec ses sacs d'épicerie, qu'il a été heurté en bordure de la rue Fafard.

Malgré ses blessures importantes, le piéton a réussi à se relever et à se rendre chez lui pour contacter les services d'urgence.

«Sur les lieux, on a constaté que l'homme avait plusieurs blessures au visage et aux jambes. On voyait même la trace du pneu qui l'avait heurté sur ses jambes», a expliqué le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

L'homme a été transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie, mais ses blessures sont sérieuses.

Confus, le piéton n'a pas été en mesure de fournir la description du véhicule qui l'a frappé.

La police de Saguenay demande donc la collaboration de la population afin de retrouver le fuyard.

«On ne connaît pas la marque du véhicule, ni la couleur du véhicule. [...] On est complètement dans le néant. On recherche de l'information, on recherche des témoins», a ajouté M. Cormier.