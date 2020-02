RAYNAULT, Annette

née Jolicoeur



À L'Assomption, le 4 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Annette Jolicoeur, épouse de feu M. Ulric Raynault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Laurent (Lise), Hélène (Yvon), Marie (Jean-Pierre), Jean (Jeanne d'Arc), Richard (France), Jacques (Claudette), Johanne (Adrien), Suzanne (Roland), Sylvain (Julie-Andrée) et Marie-Claude (Jean-Michel), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Rita et Colombe ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEUne cérémonie hommage aura lieu le samedi 8 février à 10h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière St-Gérard-Majella.Heures de visites: vendredi de 14h à 17h et de 19h à 22h, samedi dès 9h.