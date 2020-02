[EN IMAGES] Incendie majeur dans un bâtiment en construction à Val-Bélair

Un immeuble à condo de cinq étages et en construction est actuellement la proie des flammes, dans le secteur de Val-Bélair. À l’heure qu’il est, une partie de l’édifice s’est déjà effondrée.

Un appel a été logé au Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) vers 17h pour signaler un incendie sur la rue Hannequin.

Photo Marc Vallières

«Les premiers pompiers arrivés sur les lieux ont constaté qu’un feu couvrait un mur extérieur de la bâtisse sur cinq étages. On est monté rapidement en alarme et on a envoyé des pompiers sur tous les étages», raconte le porte-parole du SPCIQ, Bill Noonan.

Photo Marc Vallières

Ils ont également dû refroidir et refermer deux bonbonnes de propane, tout en éloignant les flammes d’elles pour éviter tout risque d’explosion.

Quatrième alarme

Photo Marc Vallières

Cependant, le feu a rapidement pris de l’ampleur. Si bien, qu’une quatrième alarme a été demandée et qu’un code rouge a été donné, signifiant l’évacuation de tous les pompiers qui se trouvaient à l’intérieur en raison du risque d’effondrement éminent de la structure.

«Une partie de la structure s’est effectivement effondrée ensuite. Actuellement, on est en mode défensif. On a plusieurs véhicules d’élévation avec des canons à eau pour contenir les flammes et éviter qu’elles ne se propagent à un bâtiment voisin», précise-t-il.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Près de 80 pompiers ont été envoyés sur place pour combattre l’incendie. Un risque de propagation est encore en vigeur.

Le secteur est bouclé pour permettre aux autorités de faire leur travail. La circulation est détournée entre Pie XI et Grand-Bourg. Personne n’était à l’intérieur du bâtiment, on ne dénombre donc aucun blessé.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Des investigateurs au commissariat des incendies ont été déployés pour recueillir des informations concernant les raisons qui auraient pu mener créer un tel brasier.

Plus d’informations à suivre...