Et le café coup de cœur des Montréalais est...

Devant la multitude de cafés ouverts à Montréal, les amateurs ont manifesté leur préférence pour Méchants Pinsons, qui a raflé plusieurs honneurs lors de la cérémonie des Th3wave Awards le 4 février dernier.

Pour une deuxième année consécutive, l’établissement de l’avenue Laurier Est a été voté coup de cœur de l’année par le public. Les prix du café Th3rdwave de l’année et de bar à filtre manuel de l’année leur ont également été décernés.

«Le prix de café de l’année vient vraiment comme une grande surprise, on est contre vraiment des gros cafés avec des grosses communautés. Ça fait juste un an et demi qu’on est ouvert», a confié Éric Lapointe, l’un des cofondateurs.

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Pour la majorité des catégories, le public pouvait voter par l’entremise d’un sondage en ligne pour son coup de cœur parmi les choix sélectionnés par un jury.

Pas de WiFi

Selon les deux hommes, leur café s’est taillé une place de choix dans le cœur des citoyens en raison de leur concept. Ces derniers ont tenu mordicus à leur idée de ne jamais introduire le WiFi, malgré quelques sceptiques.

«On a réussi à faire vraiment un café de quartier, on n’a pas de WiFi. On n’en voulait pas, on voulait vraiment travailler avec de l’ambiance», a raconté Matthieu Molnar, aussi cofondateur.

L’endroit est devenu un lieu de rencontre pour les résidents des environs. «Tout le monde se connaît, on a réussi à faire une vie de quartier. On a permis aux voisins de se parler», a précisé M. Lapointe.

Méchants Pinsons compte également des torréfacteurs de partout, tout en priorisant le café local. Si la majorité de leurs torréfacteurs sont montréalais, d’autres sont également localisés à Vancouver, à Ottawa, à Toronto ou encore à Calgary.