Google vise 1000 employés à ses nouveaux bureaux de Montréal

Google souhaite faire exploser son nombre d’employés de 200 à plus de 1000 dans la métropole en déménageant dans de nouveaux bureaux de cinq étages de la rue Viger en plein coeur du Quartier international, a appris Le Journal.

« Dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien, on aimerait quintupler notre nombre d’employés de 200 à 1000 d’ici cinq, six ou sept ans », a confirmé en entrevue au Journal le responsable du site de Montréal Fabrice Jaubert jeudi.

Au cours des dernières années, la multinationale américaine s’est implantée ici en recrutant le chercheur-vedette Hugo Larochelle en intelligence artificielle et plus récemment Jade Raymond pour développer sa plateforme de jeux vidéo.

Géant du web

Quand Google a posé le pied ici en 2004, elle n’avait que trois employés. Aujourd’hui, plus de 200 personnes travaillent à ses bureaux de la rue McGill College.

Une cinquantaine œuvrent dans quatre secteurs clés de la compagnie : intelligence artificielle (Google Brains et DeepMind), cybersécurité (Safe Browsing), jeux vidéo (Stadia) et en infonuagique (Google Cloud).

D’ici la fin de 2020, ses développeurs de logiciels et de jeux vidéo, chercheurs en intelligence artificielle et les spécialistes de l’infonuagique s’enracineront au 425, rue Viger Ouest, près de la Caisse de dépôt et de placement (CDPQ).

