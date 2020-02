Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web : Débat entre Thomas Piketty et Frédéric Lordon

Le Journal l’Humanité propose sur sa chaîne YouTube un débat d’une grande richesse intellectuelle alors qu’il met en scène deux chercheurs français en sciences sociales de renom, à savoir Thomas Piketty et Frédéric Lordon. Le débat, d’une durée de 2h, porte largement sur les thèmes de la propriété et du pouvoir et met en confrontation deux visions polarisées du monde où réforme et révolution s’entrechoquent.

Disponible sur YouTube depuis le 31 janvier

Je sors :

Théâtre

Zoé

Écrite et mise en scène par Olivier Choinière, la pièce «Zoé» sera présentée ce soir au Théâtre Denise-Pelletier. Des représentations sont prévues jusqu’au 29 février. La pièce met en scène un professeur de philosophie ainsi qu’une étudiante dans une grande conversation où deux visions distinctes de la société se font face.

Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier - 4353, rue Sainte-Catherine Est

Spectacle

Chet Doxas

Le musicien Chet Doxas proposera ce soir à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal un concert à travers lequel il présentera ses compositions pour ensemble de chambre de jazz. Pour compléter le quintette, les musiciens Jacob Sacks au piano, Joe Grass à la guitare, Zack Lober à la contrebasse et Eric Doob à la batterie se joindront à lui.

Ce soir à 18h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Lancement

Clay And Friends

Le groupe montréalais Clay And Friends proposera ce soir un spectacle de lancement de leur tout nouvel EP intitulé « Grouillades», disponible depuis le 31 janvier dernier. Le groupe propose un son bien dansant qui mélange hip-hop, soul et funk.

Ce soir à 21h au Club Soda - 1225, boulevard Saint-Laurent

Exposition

Ce qui n’est plus pas encore

Rassemblant le travail des artistes Miryam Charles, James Nicholas Dumile Goddard, Rochelle Goldberg, Fallon Simard, Malena Szlam et Syrus Marcus Ware, l’exposition intitulée «Ce qui n’est plus pas encore» prend comme point d’ancrage le fait que l’apocalypse n’est pas à venir mais bien en cours, en tentant de revisiter les récits que l’on s’en fait. L’exposition sera présentée jusqu’au 4 avril 2020.

Aujourd’hui de 12h à 18h à la Galerie Leonard & Bina Ellen - 1455, boulevard De Maisonneuve Ouest

Festival

Igloofest

La dernière fin de semaine de l’Igloofest débutera ce soir avec l’événement OFF-IGLOO Boiler Room qui mettra en vedette l’artiste allemande de musique électronique Ellen Allien. La fin de semaine se poursuivra ensuite vendredi et samedi avec les artistes Zeds Dead et Charlotte de Witte.

Ce soir à partir de 19h30 au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal

Je reste :

Livre

Queen

Le journaliste musical Manuel Rabasse propose avec le livre «Queen : The show must go on» une histoire documentée et illustrée du légendaire groupe Queen.

Disponible depuis le 20 janvier

Livre

Internet ou le retour à la bougie

Le musicien et militant Hervé Krief propose avec l’essai «Internet ou le retour à la bougie» une critique virulente de l’internet et de la société technicienne et tente de réfléchir au bouleversement qu’a engendré l’arrivée du numérique dans notre quotidien.

Disponible depuis le 4 février

Album

L’ennui - Guerilla Poubelle

Le trio Guerilla Poubelle lance cet hiver un tout nouvel album intitulé «L’ennui» à travers lequel le groupe propose un son bien punk rock avec des textes politiques et contestataires.

Disponible depuis le 31 janvier