La folie signée Mathieu Dufour

Simplement grâce à deux publications sur Instagram, Mathieu Dufour a réussi à vendre plus de 2500 billets pour son spectacle à la salle Wilfrid-Pelletier, cet été. L’engouement pour l’humoriste de 25 ans ne démord pas.

Après avoir rempli deux Club Soda, en décembre, et un Capitole de Québec — où il jouera ce soir devant 1000 personnes — Mathieu Dufour s’est d’abord fait offrir la Cinquième salle de la Place des Arts, par le festival Juste pour rire, en juillet prochain.

Le jour de la mise en vente, le 16 décembre dernier, il a vendu tous ses billets en... 46 minutes et 40 secondes. Le festival a alors décidé de déplacer l’événement à l’imposante salle Wilfrid-Pelletier et ses quelque 3000 places.

Quelques heures plus tard, l’humoriste en avait vendu plus de 1800. Au moment d’écrire ces lignes, il lui en restait à peine 300 à écouler.

« Mathieu n’a fait aucune publicité pour ce spectacle, mentionne sa gérante, Marie-Ève Lapierre. Il a juste fait deux “swipe up” sur Instagram (rires). Je fais de la gérance depuis 12 ans et la carrière de Mathieu Dufour, c’est autre chose. »

Il y a à peine un an, le jeune humoriste, diplômé de l’École nationale de l’humour en 2017, ne comptait que 4000 abonnés sur Instagram. Aujourd’hui, plus de 54 000 personnes suivent les aventures quotidiennes de Math Duff. Et c’est cette folie qu’il transpose sur scène.

« Dans les spectacles, je me mets en mode : on est tous ensemble et on vit un moment, dit Mathieu Dufour au Journal. C’est comme une soirée entre amis. [...] Cet été, à Wilfrid-Pelletier, ça va être un souper de fondue avec plus de gens autour de la table. (rires) »

Sans filet

Il y a quelques jours, l’humoriste a commencé sa collaboration à l’émission La semaine des 4 Julie, sur les ondes de V. « Il y a plusieurs producteurs télé qui m’appellent, indique sa gérante. Ce ne sera pas long avant que Mathieu soit dans l’imaginaire collectif. »

Au moment de notre entretien, l’humoriste ne savait toujours pas ce qu’il présenterait au public du Capitole de Québec, ce soir, dans son spectacle appelé Une heure avec Mathieu Dufour, peut-être 8...

« Je décide la veille du spectacle de ce dont je vais parler, dit-il. Je raconte des choses qui me sont arrivées récemment ou des anecdotes de ma jeunesse. C’est sans prétention, sans stress, sans filet. Il peut arriver n’importe quoi. »

► Le spectacle de Mathieu Dufour aura lieu le 18 juillet, à 20 h, à la salle Wilfrid-Pelletier, dans le cadre de Juste pour rire. Pour les détails : hahaha.com .