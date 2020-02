La vie après un Oscar

Trois ans après avoir remporté un Oscar pour son travail dans le film L’arrivée, le Québécois Sylvain Bellemare continue de ressentir l’impact qu’a eu ce prix prestigieux sur sa vie et sa carrière. Il garde aussi un souvenir inoubliable de cette soirée « complètement surréaliste » au cours de laquelle il est monté chercher son trophée sur scène devant tout le gratin hollywoodien.

De son propre aveu, Sylvain Bellemare a mis beaucoup de temps à redescendre de son nuage après avoir remporté l’Oscar du meilleur montage sonore, le 26 février 2017. Cette année-là, Bellemare était l’un des six Québécois à avoir décroché une nomination pour le film de science-fiction L’arrivée, de Denis Villeneuve. Mais il est le seul du lot à être reparti avec une précieuse statuette dorée.

« C’était vraiment un gros high », évoque-t-il en entrevue au Journal, à quelques jours de la 92e cérémonie des Oscars.

« Je me souviens que tout est allé très vite et que je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Il y a plein de choses que j’aurais faites autrement, comme mon discours de remerciement ! J’étais tellement stressé qu’il y a beaucoup de gens que j’ai oublié de remercier. J’ai appris par la suite que j’avais fait le discours le plus court de la soirée. J’aurais pu prendre quelques secondes de plus. »

« Salut Montréal »

Dans ce discours, Sylvain Bellemare tenait à dire quelques mots en français. Il a donc lancé un « Salut Montréal ! » qui a résonné très fort au Québec.

« Je ne pouvais pas imaginer que ces deux mots auraient un tel impact au Québec, lance en riant l’ingénieur du son. Ce qui me fascine, c’est que je me fais encore arrêter dans la rue par des gens qui me disent : je ne pourrai jamais oublier où j’étais le jour où tu as gagné ton Oscar. Encore la semaine dernière, un gars que je ne connaissais pas m’a abordé pour me dire que ma victoire l’avait galvanisé. C’est intense. »

Sylvain Bellemare a rapidement senti que des portes pouvaient s’ouvrir à lui après son Oscar. Il dit recevoir aujourd’hui plus d’offres de travail qu’avant, pour des productions au Québec, mais aussi à l’étranger.

« J’ai reçu des appels des États-Unis après l’Oscar, mais comme j’ai décidé de rester vivre au Québec, c’était compliqué », dit-il.

« Mais je vais peut-être travailler sur un film américain bientôt. Et j’ai la chance de faire des super beaux projets au Québec. Je travaille d’ailleurs en ce moment sur le film La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette---, qui sera présenté dans quelques semaines à la Berlinale. Mais je dirais que le plus gros impact qu’a eu l’Oscar sur ma carrière, c’est que je suis maintenant invité à donner des conférences sur mon travail dans les écoles. Et c’est quelque chose que j’aime beaucoup faire. »