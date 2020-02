Lara Fabian soulève l’Olympia de Paris

PARIS | Lara Fabian a effectué un retour triomphal hier soir à l’Olympia de Paris, 17 ans après y avoir donné son dernier spectacle, dans le cadre de sa tournée mondiale 50 World Tour. La chanteuse belge a livré un spectacle biographique vibrant, accompagnée par trois Québécoises, les sœurs Riverin.

Le Journal a assisté à ce nouveau concert mis en scène par Joël Legendre et présenté dans 50 villes à travers le monde, qui célèbre ses 30 ans de carrière et son 50e anniversaire de naissance.

Dans une ville où elle a été « à la fois adorée et détestée », Lara Fabian, qui a été l’objet de critiques virulentes des Français durant plusieurs années, ne s’était pas produite à l’Olympia depuis 2003. Son retour était attendu : la salle affichait complet depuis belle lurette, tout comme les deux autres dates prévues au même endroit en mars.

Un spectacle à sa hauteur

« Cette soirée-là représente une réouverture de plus vers les bras grands ouverts du public, a confié Lara Fabian au Journal, fébrile et émue, quelques heures avant de monter sur scène. C’est tout un cadeau qu’il me fait. »

Ce concert à Paris était une date marquante de sa tournée mondiale 50 World Tour, entamée à New York le 16 septembre dernier et qui s’arrêtera les 1er et 2 avril à Montréal, ainsi que le 4 avril à Québec.

Ce nouveau spectacle, qui rassemble les pièces les plus connues et costaudes de son répertoire, est judicieusement structuré de manière à raconter sa vie en quatre actes. Certains de ses hits sont transformés en chansons dansantes comme on ne les a jamais entendues, tandis que d’autres sont interprétées avec une théâtralité qui nous arrache des émotions.

Celle qui faisait appel à un metteur en scène pour la deuxième fois seulement de sa carrière se retrouve enfin avec un spectacle à la hauteur de l’artiste qu’elle est et de la voix qu’elle possède. Sur scène, l’apport vocal des sœurs Riverin, trois choristes originaires du Saguenay, se fait sentir chaque fois qu’elles poussent la note.

Des spectacles annulés

Lara Fabian a le vent dans les voiles. La chanteuse fait de nombreuses salles combles avec ce spectacle abouti et acclamé aux quatre coins du monde, dont en Russie et aux États-Unis, en plus d’être coach à The Voice, en France.

Une ombre vient toutefois assombrir le tableau. La chanteuse a annulé deux spectacles la semaine dernière, en Grèce et en Roumanie. Le producteur de sa tournée internationale (pas celui en France) ne la paierait tout simplement pas pour ses spectacles. « J’ai, à mon grand désespoir, dû mettre mon pied à terre », a-t-elle confié au Journal, mercredi.

Selon ses dires, les problèmes perdurent depuis mars dernier. Il y aura des poursuites, assure la chanteuse, qui s’abstient d’entrer dans les détails en vue d’un éventuel procès.

« Ce qui se passe aujourd’hui, c’est vraiment la queue de comète d’un mauvais amarrage de rencontres de gens en qui j’ai eu confiance », a-t-elle commenté.

Même si cette histoire était souvent au cœur des discussions hier, elle ne laissait pas les malheureux événements gâcher son plaisir de remonter sur les planches de la légendaire salle parisienne.

« Je dissocie complètement ce qui s’est passé, de la chance que j’ai d’être ici. Ici, je compte mes bénédictions et je ne tricote pas mes douleurs. C’est fini. Ça va être une guerre, sévère. Mais pas ce soir. »

Une journée folle avec

Le Journal a eu le privilège de suivre la star durant la journée folle qui a précédé son retour à l’Olympia de Paris. Voici notre compte rendu de cette visite en coulisses, heure par heure.

14 h

Lara Fabian rejoint ses choristes québécoises, les sœurs Riverin, son directeur musical Manu Pitois et son metteur en scène Joël Legendre, à l’Hôtel Les Jardins du Faubourg, dans le 8e arrondissement de Paris, pour partager un dîner avant le grand soir. Elle prend des nouvelles, discute des derniers spectacles. Dans cet endroit bruyant, la chanteuse prend bien soin de ne pas parler trop fort pour préserver sa voix. « C’est un homicide vocal être ici », dit-elle en riant. Pour dîner, elle n’aura mangé... qu’un œuf.

14 h 45

Lara Fabian se retire pendant au moins une heure dans sa chambre d’hôtel, question de faire le vide avant la soirée. Elle aura, comme « à tous les jours de (sa) vie », une séance avec son professeur de chant, Pierre-Yves Dufresne. Mercredi, elle en aura d’ailleurs quelques-unes avec lui.

16 h 30

Après avoir accordé une entrevue dans sa voiture durant le trajet pour la salle de spectacle, Lara Fabian arrive à l’Olympia. Elle prend le temps d’aller rencontrer des fans massés à l’extérieur, sous la fameuse marquise.

17 h 45

Lara Fabian monte sur scène pour le test de son, après avoir fait la bise à son père venu de Belgique pour assister à cette date importante de la tournée. En répétition, sous le regard bienveillant de son professeur de chant et de son metteur en scène qui lui disent tous les deux qu’elle n’articule pas assez, elle chante la chanson en hommage à Maurane, sa grande amie disparue. « La dernière fois que je l’ai chantée avec elle, c’était ici », se rappelle-t-elle les larmes aux yeux.

20 h 40

« Elle est prête », lance son professeur de chant Pierre-Yves Duchesne à la sortie de sa loge, cinq minutes avant qu’elle monte sur scène.

Minuit

Lara Fabian n’a toujours pas quitté l’Olympia. Elle rencontre chacun des invités venus pour elle. Auprès d’elle, son mari, Gabriel Di Giorgio, a veillé sur elle toute la journée. « C’est la première fois qu’il vient en tournée avec moi », confie-t-elle.