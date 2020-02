Le cauchemar des «rénovictions»

Montréal est-elle menacée de « torontoïsation » ? Rien ne nous en protège, c’est certain. Avec sa crise du logement et des propriétés dont les prix montent en flèche, vouloir habiter dans la métropole est de plus en plus difficile. Les pouvoirs publics dorment pourtant au gaz.

Résultat : à moins de former un couple dont les revenus sont supérieurs à la moyenne, l’accès à la propriété ou à un logement de qualité frôle l’impossible. Ajoutons la peste des Airbnb, dont l’effet est de retirer de nombreux logements « réguliers » du marché. Sans compter le fléau des « rénovictions ».

Moratoire

Phénomène en croissance, les « rénovictions » se font depuis ses années. La « rénoviction », c’est lorsqu’un propriétaire, individu ou compagnie demande un permis pour rénover ses logements tout en évinçant les locataires pour le faire. Soit qu’il augmente ensuite ses loyers, et de beaucoup. Soit qu’il convertisse le tout en condos.

D’où la mobilisation montante de citoyens en colère et de comités logements. Y compris dans le mythique Plateau-Mont-Royal. Leur demande d’un moratoire sur les permis de rénovation entraînant l’éviction témoigne de l’urgence réelle de la situation.

Drames humains

Derrière les « rénovictions » se cachent de véritables drames humains. Des locataires, souvent de longue date et seuls, sont forcés de quitter leur foyer et leur quartier devenu lui aussi trop cher. Ce sont des expériences traumatisantes. Pour l’avoir vécu il y a quelques années, je le sais trop bien.

Ces drames se multiplient parce qu’à Montréal, près de la moitié des ménages sont locataires. Pis encore, la moitié de ceux-ci sont des personnes seules, dont le revenu annuel moyen est inférieur à 50 000 $. Bref, ce n’est pas parce qu’il y a des riches à Montréal que Montréal est une ville riche.

C’est pourquoi les pouvoirs publics, tous paliers confondus, doivent agir pour protéger sa mixité socioéconomique de toute évidence menacée. Cette mixité est la vraie richesse de la métropole. Elle mérite d’être préservée.