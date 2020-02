«On garde les pieds sur terre»

Même si plusieurs médias spécialisés et sites de paris placent leur film Brotherhood comme l’un des grands favoris pour remporter dimanche l’Oscar du meilleur court métrage de fiction, les Québécoises Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon gardent la tête froide à quelques jours du grand soir.

« Notre attachée de presse nous en parle parfois (des pronostics), mais on préfère ne pas trop penser à cela parce que personne ne peut prédire qui va gagner, souligne la réalisatrice Meryam Joobeur, jointe jeudi à Los Angeles.

On a décidé de ne pas les lire parce qu’on ne voulait pas trop stresser avec cela, ajoute la productrice Maria Gracia Turgeon. On préfère se dire que s’il y a de belles choses qui arrivent, on va les prendre en se disant que c’est une belle réussite, mais sans se laisser emporter par cela. On ne veut pas se créer trop d’attentes. »

Arrivées à Los Angeles depuis une dizaine de jours, les deux jeunes femmes de 28 ans tentent de savourer chaque instant de cette expérience, même si leur emploi du temps est très chargé. Mercredi soir, par exemple, elles ont participé à un événement prégala au cours duquel tous les courts métrages nommés aux Oscars cette année (dont leur film Brotherhood) ont été présentés à plusieurs membres de l’Académie.

« On a un horaire bien rempli avec beaucoup d’entrevues et d’événements avec les autres finalistes, indique Meryam Joobeur. Mais on a quand même eu quelques journées de congé. Pour ma part, c’est ma première fois à Los Angeles, donc j’en ai profité pour aller visiter certains lieux mythiques. »

Une grosse délégation

Pour cette toute première expérience aux Oscars, la cinéaste montréalaise d’origine tunisienne a la chance de pouvoir s’appuyer sur sa complice, Maria Gracia Turgeon, qui a vécu une aventure similaire l’an passé. La productrice québécoise foulera en effet dimanche le tapis rouge des Oscars pour une seconde année d’affilée puisqu’elle a aussi été nommée l’an passé pour le court métrage Fauve de Jérémy Comte.

« Comme je l’ai vécu déjà l’an passé, je savais un peu plus à quoi m’attendre cette année, observe Maria Gracia Turgeon. Une nomination aux Oscars, c’est beaucoup d’organisation avec la réservation des billets d’avion, des chambres d’hôtel et des limousines — parce qu’on est obligés d’arriver sur le tapis rouge en limousine ! Cette année, j’ai pu préparer les choses en amont afin de pouvoir avoir quelques petits moments plus relax dans les jours qui précèdent la cérémonie. »

Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon ne fouleront pas le tapis rouge seules dimanche soir. Pas moins de quatorze membres de l’équipe de leur court métrage Brotherhood ont obtenu un billet pour la cérémonie : « C’est cool parce qu’il va y avoir des Québécois qui ont travaillé sur le film, mais aussi des acteurs et membres de l’équipe de tournage en Tunisie, indique Meryam Joobeur. Certains d’entre eux vont se rencontrer pour la première fois en fin de semaine, et c’est aux Oscars que ça va se passer ! »

♦ La 92e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche soir à Los Angeles.