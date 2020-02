Pour la première fois dans son histoire, la Bourse de Toronto ouvrira à Québec

Pour la toute première fois dans son histoire, la direction de la Bourse de Toronto (TSX) annoncera l’ouverture des marchés boursiers, jeudi, à partir de Québec dans les locaux de iA Groupe financier.

«Cet événement vise à souligner le 20e anniversaire de notre inscription en Bourse», indique le porte-parole de l’assureur québécois, Pierre Picard.

Depuis son entrée sur le parquet torontois il y a 20 ans, le titre (TSE: IAG) de la compagnie a progressé de plus de 800 %. Mercredi, il valait 73,64 $.

C’est à 9h30 que la direction de l’assureur de Québec et des responsables de la Bourse vont annoncer l’ouverture des marchés.

Plusieurs acquisitions

Au cours des dernières semaines, iA Groupe financier, aussi connu comme Industrielle Alliance, a multiplié les acquisitions. L’entreprise fondée en 1892 a notamment réalisé la plus importante transaction dans son histoire.

Elle a injecté près d’un milliard de dollars, soit 720 millions $ US, pour mettre le grappin sur la société américaine IAS Parent Holdings.

Par ailleurs, l’assureur a annoncé en janvier l’achat de trois autres compagnies canadiennes spécialisées dans les garanties automobiles.

Il s’agissait des filiales de C. Walker Group, WGI Service Plan Division (Vancouver) et WGI Manufacturing (Scarborough), et de Lubrico Warranty (London). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

En 2018, iA Groupe financier avait également acheté les sociétés américaines Dealers Assurance Company et Southwest Reinsure. La facture avait alors été de 135 millions $ US.

La Bourse de Toronto (TSX) est la principale bourse au Canada. Elle a été créée par un groupe d’entrepreneurs le 24 octobre 1852.