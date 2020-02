À l’occasion de la troisième soirée du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec, on a rendu hommage à de grands bâtisseurs québécois : Christiane et Jean-Yves Germain, Marcel Dutil et André Chagnon. La Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins sont les partenaires majeurs de la soirée.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Les lauréats du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec sont Marcel Dutil, Groupe Canam, André Chagnon, fondateur du Groupe Vidéotron, ainsi que Christiane Germain et Jean-Yves Germain, Groupe Germain Hôtels.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Du 10 au 16 février, l’exposition retraçant l’histoire de chacun des lauréats sera présentée à la fois à l’Espace CDPQ et au Complexe Desjardins. Par la suite, elle entamera une tournée dans différentes régions du Québec. Sur la photo, André Chagnon et Pierre Bruneau.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Le Groupe Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne reconnue pour sa philosophie d’accueil exceptionnelle et pour le style unique qui caractérise ses hôtels. Les lauréats Christiane Germain et Jean-Yves Germain sont entourés des membres de leur famille.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Le jury était composé de membres de la communauté d’affaires, de membres honoraires du Cercle et d’entrepreneurs. Charles Émond, président et chef de la direction de la CDPQ, est entouré de ses collègues, Ani Castonguay, première vice-présidente, Affaires publiques, et Manon Hamel, vice-présidente, Rayonnement des affaires.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Le lauréat André Chagnon, fondateur du Groupe Vidéotron, qui a commencé sa carrière en posant des câbles souterrains avant de créer sa propre entreprise de construction, Chagnon Electric, est en compagnie des membres de sa famille.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, est en compagnie de Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et assurances, et membre du Bureau de la présidence de la Banque Nationale.