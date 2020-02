Une «bouée de sauvetage» pour Kim Boutin

MONTRÉAL | La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin, triple médaillée olympique à Pyeongchang, avoue avoir connu une certaine baisse d’énergie après les Jeux de 2018, mais un héros obscur s’est pointé au moment opportun: Alphonse Ouimette.

Ce Franco-Ontarien, que Boutin décrit elle-même comme une bouée de sauvetage, a ainsi été appelé à s’entraîner avec l’équipe féminine. L’objectif de l’entraîneur Frédéric Blackburn était alors de pousser davantage ses filles et Boutin a été la première à en bénéficier.

«Alphonse est arrivé à un moment où l’équipe a changé, indique Boutin. Je n’avais plus mes amies des derniers Jeux. Ça m’a beaucoup aidée d’avoir des affinités avec lui à l’entraînement.»

«C’est la chimie de groupe qui me manquait, vient préciser l’athlète de 25 ans, qui s’est retrouvée soudainement au cœur d’une nouvelle génération de patineuses. Jamie McDonald, ça m’a fait de la peine de la perdre, Valérie [Maltais] aussi, mais c’est l’énergie de groupe qui était partie. Honnêtement, je ne peux pas dire que c’est une fille plus qu’une autre.»

Avoir du plaisir

Tranquillement, Boutin a réussi à établir une nouvelle relation avec les jeunes Courtney Sarault, Alyson Charles, Claudia Gagnon et Danaé Blais, entre autres. Toutefois, Ouimette a permis, sans l’ombre d’un doute, d’assurer une transition et de maintenir une motivation.

«Alphonse, ç’a été comme ma bouée de sauvetage. L’an dernier, j’ai vécu des moments plus difficiles et il rendait l’entraînement agréable, explique Boutin. Il s’entraînait dans le plaisir. Souvent, on oublie dans la performance qu’il faut aussi s’amuser. Alphonse m’a aidée à prendre du recul et m’a amené une légèreté dont j’avais besoin. Il amenait une certaine folie, faisant en sorte que j’arrivais sur la glace et que je voulais me défoncer. Je voulais le battre et lui, il voulait contribuer à ce qu’on devienne meilleures.»

«Ça arrivait souvent qu’on faisait des trucs où il était simplement trop fort pour moi, mais il m’encourageait à chaque fois et on avait juste une excellente chimie.»

Une saison en or

À Dresden, en Allemagne, Boutin tentera d’obtenir ce week-end une septième médaille d’or en Coupe du monde depuis le début de la saison. Elle a notamment triomphé quatre fois sur 500 mètres, à Salt Lake City, à Montréal, à Nagoya et à Shanghai.

En plus de se concentrer sur sa compétition, la Québécoise prêtera certainement attention aux résultats de son ami Ouimette qui, parallèlement, en sera à sa première Coupe du monde en carrière. En aidant Boutin, le jeune homme s’est lui-même offert un nouvel élan.

«Il voulait me défier, il était là pour moi et pour le reste de l’équipe. Et en même temps, il s’est amélioré. Il a gagné de la confiance en se mettant moins de pression», a résumé Boutin.

«C’est une fille extraordinaire et une athlète exceptionnelle. Elle s’investit à 100% dans son sport et je pense avoir appris, à ses côtés, comment être un gagnant», a pour sa part noté Ouimette à propos de la championne québécoise.

Alphonse Ouimette: le nouveau venu

Le Franco-Ontarien Alphonse Ouimette s’entraîne à Montréal depuis plus de cinq ans, mais ce n’est que ces jours-ci en Allemagne, qu’il fera enfin ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste.

À 24 ans, Ouimette doit participer aux deux épreuves de 1500 mètres, sa spécialité, à Dresden.

«Je n’ai pas un rang spécifique en tête, je veux simplement bien me sentir, a-t-il indiqué avant son départ pour l’Europe. Mes objectifs sont de me concentrer sur le plan technique et sur le plan tactique. Si je fais ça, je vais augmenter mes chances de réussir.»

Durant son parcours parsemé d’embûches, dont un détour comme partenaire d’entraînement de l’équipe féminine, Ouimette admet avoir songé à accrocher ses lames. Longtemps confiné au Centre régional canadien d'entraînement (CRCE), il ne semblait pas en mesure de franchir la prochaine étape pour joindre la formation nationale.

«C’est un bel objectif que j’accomplis en participant à cette Coupe du monde, mais je ne veux pas m’arrêter là», a-t-il maintenant avancé, profitant d’une motivation renouvelée.

Un prénom qui fait pleurer

Une simple présence en Allemagne représente déjà une belle réalisation pour Ouimette qui, à 11 ans, s’est initié au patinage de vitesse à Brockville, en Ontario, sous les recommandations de son père Gérald.

Originaire de Spencerville, à environ 80 kilomètres au sud d’Ottawa, le jeune homme a dû faire preuve de volonté pour se frayer un chemin dans un sport généralement dominé par les Québécois. Ses ancêtres du Saguenay y sont peut-être pour quelque chose... il y a également son prénom, Alphonse, qui ne pourrait sonner plus québécois.

«Ce que je sais concernant mon prénom, c’est que ma grand-mère [Yvonne] n’était pas contente quand on me l’a donné, a-t-il spécifié en riant. Elle pleurait.»

Steven Dubois, Charles Hamelin, Pascal Dion, Cédrik Blais et Jordan Pierre-Gilles composent l’équipe masculine, avec Ouimette, en Allemagne.