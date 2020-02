Vanasse et Duvernay-Tardif passionnés d’art contemporain

Karine Vanasse et Laurent Duvernay-Tardif feront à nouveau équipe comme porte-paroles de la Foire d’art contemporain Papier, dont la 13e édition aura lieu du 24 au 26 avril prochain, au Grand Quai du Port de Montréal.

La comédienne est ambassadrice de Papier depuis 2014, alors que le nouveau champion du Super Bowl s’associera à l’événement pour une quatrième année.

Éric Bujold, président de Banque Nationale Gestion privée 1859, demeure président d’honneur de cette vitrine ouverte sur l’art visuel, un rendez-vous présidé par l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC).

La foire Papier rassemblera en 2020 une quarantaine de galeries canadiennes et les œuvres de plus de 400 artistes. Le coût d’entrée pour une journée sera de 10 $, et un laissez-passer Papier pour les trois jours se détaillera 15 $.