LUSSIER, Micheline



(née Bergeron)Madame Micheline Bergeron-Lussier épouse de feu Roland Lussier décédée le 1er février 2020, à l'âge de 97 ans, laisse dans le deuil ses enfants Francine et Claude, feu Pierre-André, ses petites-filles Marie-Ève, Annie, Judith et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants Maude-Éloïse, François-Xavier, Nathan, Maxime-Olivier et Magalie, ainsi que tous ses proches.La cérémonie funèbre se tiendra le dimanche, 9 février, entre 14h et 17h au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALDes formulaires de don à la Société Alzheimer seront disponibles.