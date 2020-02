SAUVÉ, Alain



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Alain Sauvé, survenu le 23 janvier 2020, à l'âge de 61 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Anne-Marie, ses frères et sa soeur: Jean-Pierre, Michel, Serge, Jean-Paul, Marie-Claude et Daniel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 10 février à 10h suivi des funérailles à 11 h en1215 rue Beaubien E.Montréal, Qc, H2S 1T8