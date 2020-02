LAVIOLETTE, Germain



Subitement, le 31 janvier 2020 à l'âge de 58 ans, est décédé M. Germain Laviolette, conjoint de Mme Louise Lacombe.Il était le fils de feu Roger Laviolette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Marie-Jeanne Pilon (Pierre Lafrance), ses enfants : Isabelle, Valérie (Normand), Mathieu et Mario, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, les enfants de Louise : Anne-Marie (Jean-Luc), Jean-François, Marie-Pier (Mikaël), Samuel (Emmanuelle) et Jérémie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 10 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mardi 11 février dès 9h au complexe funéraire :SAINT-BENOIT (MIRABEL)(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 11 février à 11h en l'église Saint-Benoit (9155, Dumouchel, Saint-Benoit (Mirabel)).