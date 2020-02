ISABEL, Lucien



Paisiblement entouré de sa famille à l'hôpital de St-Jérôme, est décédé le 24 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, M. Lucien Isabel, époux de Mme Marie-Claire (Labrie) Isabel. Il rejoint ses fils Stéphane et Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Karine (Michel Paiement), les enfants de ce dernier, Emilly et Mavrick, sa petite-fille Jenny (Justin Bryan), ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 15 février 2020 à 11h en l'église de Saint-Janvier, paroisse Sainte-Marie-Madeleine au 17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, J7J 1L4.À votre discrétion, parents et amis sont invités à se rendre au restaurant BBQ Mirabel pour le dîner après les funérailles au 13957, boulevard Curé Labelle. Une salle est réservé au 2e étage et une table d'hôte vous est offerte au coût de 23,95$.Nous tenons à remercier l'équipe du 5e étage de l'hôpital de St-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Transplant Québec.