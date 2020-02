Alexander Ovechkin à l’assaut du plateau des 700 buts

À seulement deux buts d’atteindre le plateau des 700 en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Alexander Ovechkin espère pouvoir réaliser l’exploit devant ses partisans, au Capital One Arena.

Le capitaine des Capitals de Washington aura une occasion en or de le faire samedi, contre les Flyers de Philadelphie. Meilleur marqueur de la ligue cette saison avec 40 buts, Ovechkin a le vent dans les voiles ces dernières semaines. En effet, le Russe de 34 ans compte 14 réussites et trois tours du chapeau à ses sept derniers matchs.

«Clairement, ça va arriver bientôt, a dit Ovechkin en entrevue au site LNH.com. J’espère que ça se produira au prochain match.»

«Les partisans souhaitent voir ça, ils veulent célébrer. Ce sera un grand moment.»

Les gros chiffres

Ovechkin sera seulement le huitième joueur dans l’histoire de la LNH à franchir le cap des 700 buts en carrière. Seuls Wayne Gretzky (894 buts), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) et Mike Gartner (708) y sont parvenus avant lui.

Ces quatre dernières semaines, l’attaquant des Capitals est passé du 12e au 8e rang de ce prestigieux classement en devançant Teemu Selanne (684 buts), Mario Lemieux (690), Steve Yzerman (692) et Mark Messier (694). Malgré ses récents exploits, il tente de garder les deux pieds sur terre.

«J’essaie de ne pas trop penser à ça [aux records], car je suis toujours un joueur actif, a expliqué Ovechkin. J’essaie toujours d’en faire encore plus. Mais parfois, je me mets à penser et je me dis: "mon Dieu... on est vraiment dans les gros chiffres". Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à faire ça. D’être top 10, et maintenant top 8, dans l’histoire, c’est vraiment bien.»

Un talent générationnel

Si Ovechkin ne parvient pas à atteindre le plateau tant convoité samedi, il pourra se reprendre lundi face aux Islanders de New York, qui seront de passage à Washington. Les Capitals prendront ensuite la route pour trois matchs contre l’Avalanche du Colorado, les Coyotes de l’Arizona et les Golden Knights de Vegas.

Pour sa part, l’entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden, sait qu’il sera un témoin privilégié du prochain exploit d’Ovechkin.

«C’est vraiment un talent générationnel et je ne sais pas s’il y aura un autre joueur un jour qui pourra refaire tout ça. Les gens qui viennent à nos matchs tous les soirs savent à quel point ils sont chanceux de voir ça. On espère qu’il y arrivera au Capital One Arena.»