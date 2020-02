Cinq bons vins pour accompagner la fondue!

L’hiver est la saison idéale pour faire une fondue ! D’autant réconfortante que la fondue est parfaitement désignée pour se faire à plusieurs, raison de plus pour ouvrir et partager de bonnes bouteilles.

Que ce soit celle au fromage en rentrant du ski, la populaire fondue chinoise où l’on peut goûter à une panoplie de viandes sauvages, bourguignonne (qui est en réalité d’origine suisse, son nom venant de l’utilisation de bœuf charolais que l’on fait frire dans l’huile), ou au chocolat pour terminer le repas, la fondue appelle immanquablement le vin. Ce dernier rentre d’ailleurs dans la composition du bouillon de la fondue chinoise et permet de lier le fromage dans celle du même nom. Voici cinq vins qui devraient faire bon ménage avec vos fondues hivernales.

Fondue au fromage

Bodegas Latue, Nature du Vin 2018, Castilla

Espagne 12,5 %

2,5 g/l - BIO | ★★ | $

Code SAQ : 14294214

Belle découverte que ce vin blanc offert à tout petit prix. Un assemblage dominé par l’airén, un cépage espagnol largement répandu qu’on utilise surtout pour faire le fameux brandy, auquel on ajoute un peu (20 %) de sauvignon blanc. Il en résulte un vin au nez simple, mais agréable d’agrumes, de miel et de fleur blanche. On sent une matière suffisamment ample portée par une acidité vive. Servi bien frais, il accompagnera facilement la fondue au fromage.

Geyerhof, Rosensteig Grüner Veltliner 2018, Kremstal

Autriche 12,5 %

2,5 g/l - BIO | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 12676307

Du grüner qui groove pas à peu près ! Beaucoup de fraîcheur, tant au niveau des parfums que de la sensation de bouche. En fait, il fera un malheur avec la fondue au fromage, mais pourrait très bien faire un coup d’éclat à l’apéro cet été sur la terrasse. Un domaine familial depuis 14 générations. La production est bio depuis la fin des années 1980. Des tonalités de lime confite, d’abricot frais, d’épices douces et de lait d’amande. Beau volume de bouche et une acidité énergique pour ce vin blanc précis, long et étonnant. Ne le servez pas trop froid.

Fonduechinoise et bourguignonne

Domaine St-Jean de la Gineste, Carte Blanche 2018, Corbières

France 14 %

1,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 875252

Ce rouge du Languedoc en donne toujours beaucoup ! Meilleur que l’an dernier, c’est un vin bourré de soleil qui mettra de la chaleur dans votre hiver. La même recette : dominante de carignan (50 %) complétée par le mourvèdre (30 %) et la syrah (20 %). C’est charnu, concentré tout en étant peu corsé. Le vin possède une bonne acidité, ce qui apporte de la fraîcheur et rend l’ensemble croquant. Bien parfumé avec ses notes de réglisse, de poivre, de garrigue et de prune. À servir autour de 16 °C.

Rauzan, Esprit Nature 2018, Bordeaux

France 12,5 %

1,5 g/l - BIO | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13987983

Un bordeaux tout simple, de facture classique et issu de l’agriculture biologique. Voici ce que propose la coopérative Rauzan, située dans la vaste région de l’Entre-Deux-Mers. Composé à majorité de merlot et complété par le cabernet-sauvignon, on devine des notes de cassis, de fruits rouges, de sous-bois avec une touche végétale. En bouche, le vin est très digeste avec sa structure tannique souple et son fruité délicat. Tout ça pour un peu plus de 15 $ (l’an dernier, le 2016 se vendait plus de 17,20 $). À servir autour de 16 °C.

Fondue au chocolat

Mas Amiel, Vintage 2016, Maury

France 16 %

93 g/L | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 733808

Avec son terroir de marnes et de schistes noirs, la région de Maury permet au grenache noir d’exceller et de donner naissance à des vins doux naturels

exceptionnels. Porte-étendard de la région, Mas Amiel nous propose sa version « vintage » vinifiée en cuve béton puis élevée en cuve inox une dizaine de mois. Non collé, non filtré, il en ressort un rouge grenat foncé et lumineux. Déjà complexe avec des notes de griotte, de pruneau, de garrigue, de cacao et d’épices. C’est riche, caressant, légèrement tannique et doté d’une énorme fraîcheur, ce qui permet au vin de ne pas paraître trop sucré. Idéal avec la fondue au chocolat. Grand potentiel de garde. Servir autour de 14-15 °C.

