Décès de Maman Dion: «Elle me manque terriblement», déclare Céline Dion

La mort de Thérèse Tanguay-Dion affecte beaucoup Céline Dion. En entrevue à People Magazine, la chanteuse qualifie sa mère, décédée le 17 janvier dernier, de «femme extraordinaire».

«Avec mon père, elle a élevé 14 enfants, rappelle la star. On n’avait pas d’argent en grandissant, mais notre maison était remplie de tendresse et d’amour.»

Céline Dion poursuit en rappelant les nombreuses qualités de celle qu’on surnommait affectueusement «Maman Dion».

«Elle était une bonne musicienne et elle adorait chanter. Elle a écrit ma toute première chanson. Elle était une cuisinière extraordinaire. Elle était incroyablement drôle et elle aimait beaucoup rire. Elle était mon héroïne. Elle me manque terriblement... Elle nous manque terriblement!»

Malgré cette nouvelle épreuve, Céline Dion insiste : elle se sent bien. «Ce n’est un secret pour personne que j’ai traversé une période difficile, en perdant mon mari et mon frère il y a quelques années, et ma mère tout récemment. La vie nous présente des défis. On doit trouver des moyens d’avancer.»

Thérèse Tanguay-Dion a rendu l’âme à 92 ans.

Sa famille recevra les condoléances du public le jeudi 20 février à Laval. Les personnes qui désirent présenter leur témoignage de sympathique devront se présenter au salon funéraire Memoria Alfred Dallaire, situé au 2159 Boulevard Saint-Martin Est, entre 8 h 30 et 13 h.

La famille se réunira ensuite dans «la plus grande intimité», indiquait un communiqué transmis aux médias plus tôt cette semaine.

Cette cérémonie aura lieu au lendemain du dernier concert de Céline Dion à Montréal. La diva de Charlemagne doit fouler les planches du Centre Bell les 18 et 19 février.