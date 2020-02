Des comptables construisent un fort digne de La Guerre des tuques

TROIS-RIVIÈRES | Des comptables de la Mauricie au côté givré ignoraient à quel point l’inauguration de leur énorme fort de neige tomberait au bon moment, tandis que le Québec était enseveli sous la tempête vendredi.

Des employés de Soluce Fiscalité et Comptabilité apposaient hier les dernières touches à leur fort de quinze par vingt mètres, avec des murs de plus de deux mètres haut. Un d’eux portait des lunettes de ski pour contrer le blizzard qui s’abattait sur Trois-Rivières.

Une grande fête avec clients, amis et famille y était prévue hier soir, dans le fort de neige ainsi qu’un chapiteau chauffé extérieur, pour célébrer le dixième anniversaire de l’entreprise qui compte maintenant 60 employés.

« C’est à la fois la meilleure journée, et la pire pour ça», souligne en riant l’associé Patrick Massicotte.

Fou

Il ne souhaitait pas attendre l’été pour créer un événement extérieur, et la grosse bute de neige poussée au fil de l’hiver par les déneigeurs du stationnement lui a donné l’idée d’y construire un fort digne du film La guerre des tuques. Il s’est fait traiter de fou par ses propres employés.

« Avant qu’on commence, il y avait des doutes dans les esprits de tout le monde », souligne Magaly Houde Brouillette, également associée du cabinet.

La structure de départ a été creusée avec des tracteurs, puis les employés ont pris quelques soirs et trois fins de semaine à faire les finitions, en plus de construire un bar en glace, une glissoire, et une grande chaise pour des photos, sans oublier les nombreuses décorations.

Ils sont une bonne vingtaine à avoir contribué avec leur famille, selon M. Massicotte. Des bacs de recyclage ont notamment été utilisés pour construire les blocs à mettre sur le dessus des murs, ce qui donne un aspect château.

Pour l’hiver

« Avec tout le travail investi, ça ne prendra pas beaucoup d’efforts pour le maintenir en place pendant le reste de l’hiver, et veux, veux pas, ça va vite l’hiver », souligne Magaly Houde Brouillette.

Une bataille de balles de neige entre employés doit d’ailleurs s’y tenir dans trois semaines.

« Qui n’aime pas La guerre des tuques? La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal », conclut-elle en souriant.