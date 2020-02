Développer l’estime de soi

Après avoir décortiqué l’art du désencombrement et examiné le concept du lâcher-prise, Marcia Pilote propose un nouveau Carnet de Marcia aux femmes (et aux hommes !) qui ont envie de se dire « Je m’aime de plus en plus chaque jour ». S’aimer fait le point sur la question, et montre la grande importance de s’accepter tel qu’on est.

Présenté sous forme de journal intime, S’aimer expose les réflexions remplies de gros bon sens de Marcia Pilote, une mère et grand-mère très terre-à-terre, branchée sur la vraie vie.

Photo courtoisie, Béliveau Éditeur

Elle a aussi ajouté des exercices pratico-pratiques à faire par écrit pour s’aider dans son cheminement personnel.

S’aimer, son quinzième livre, est celui qu’elle trouve le plus important. « Je trouve que ce thème — l’amour qu’on se porte, la valeur qu’on s’attribue — c’est vraiment un thème universel et c’est la base », dit-elle.

« On entend beaucoup “aime-toi”, ou “choisis-toi”, ou “sois ta meilleure amie”. Mais ça ne m’a jamais parlé. C’est comme si c’est trop superficiel pour moi, des propositions comme ça. Ça m’a tout le temps fatiguée. »

Cesser de se maltraiter

Depuis plus de 25 ans, Marcia fait une démarche personnelle sur le concept d’amour de soi.

« Comment incarner un amour de soi qui n’est pas quelque chose d’égocentrique, qui n’est pas en termes de performance ou d’objectifs, mais quelque chose que l’on ressent intérieurement ? Je m’aimais... mais je ne pouvais pas me coucher le soir en me disant, “aujourd’hui, je me suis aimée davantage”. Comme si j’avais tendance à me maltraiter. »

Se maltraiter, ajoute-t-elle, survient par exemple lorsqu’on ne se donne pas un contexte reposant quand on est en vacances, ou quand on s’en met trop sur le dos.

« S’aimer, ça n’a rien à voir avec se trouver parfaitement parfaite. C’est juste de s’accueillir, de se trouver correcte comme on est. Savoir qu’il nous reste bien des choses à apprendre. Savoir qu’on n’est pas parfaite. Mais pendant qu’on sait ça, on s’attribue une valeur. »

« C’est assez ! »

Marcia est très claire. « S’aimer, ce n’est pas compliqué : c’est ne plus accepter de choses qui sont de l’ordre de la maltraitance : relations, conditions de travail. Quand on est capable de s’aimer, on est capable de dire : c’est assez ! »

Elle ajoute qu’une telle démarche conduit à ne plus avoir besoin de l’approbation des autres pour être qui on est. De ne plus avoir besoin de faire l’unanimité. « On n’a plus besoin d’être dans le regard des autres pour se valider, parce qu’on le fait soi-même. Ça ne veut pas dire qu’on est autosuffisante : ça veut dire qu’on n’est plus dans des relations de dépendance. »

Son vécu

Marcia a choisi de s’aimer pour être plus connectée sur elle-même. « Ça ne dépend pas d’un homme, d’un statut dans la vie, de ton compte en banque. Il y a bien des gens que tout le monde aime... mais eux-mêmes ne s’aiment pas. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c’est cucu, ou kétaine, mais moi, je m’en fous. Parce que c’est tellement la base ! Quelqu’un qui s’aime, c’est quelqu’un qui est capable d’aimer. »

Rompre avec amour

Photo courtoisie, Béliveau Éditeur

Parce qu’il arrive que la séparation soit inévitable, Marcia Pilote partage sa propre expérience sur le sujet dans un autre livre très pertinent, qui offre une continuité avec le carnet S’aimer. Il s’agit de Rompre avec amour, un ouvrage qui aide à gérer les émotions quand il est question de rupture amoureuse.