Embauches illégales de travailleurs étrangers

L’ancien président des Résidences Chanoine-Scott a admis, vendredi, avoir embauché et fait travailler neuf travailleurs étrangers sur une période de deux ans parce que, depuis 2005, « les bonnes filles québécoises se tournent de plus en plus vers le public ».

« C’est pas compliqué ! On est un peu comme le club-école des CHSLD ! À chaque fois qu’on avait une bonne fille, elle partait pour le public ! C’est comme ça qu’on a commencé à faire entrer de la main-d’œuvre étrangère », a dit Philippe Thomassin, 64 ans, lorsqu’interrogé par son avocat, Me René Verret.

Pas de permis de travail

Pour pouvoir travailler et satisfaire aux exigences reliées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les immigrants doivent notamment posséder un permis de travail et un numéro d’assurance sociale, ce qui n’était pas le cas pour neuf des employés de la résidence de l’avenue Chanoine-Scott entre les mois de mai 2016 et mars 2018.

Système de « prête-noms »

Philippe Thomassin

Accusé

Pour pouvoir payer ses employés, Thomassin a donc utilisé un système « de prête-noms » ou encore, il payait ses employés par chèque, en argent comptant ou en « biens et/ou services ».

« Si moi je ne les engageais pas, le réseau ne les aurait pas prises puisqu’elles ne parlaient pas le français ! » a tenté de justifier l’homme lorsqu’il a été contre-interrogé par le poursuivant au fédéral, Me Frank D’Amour.

Toutefois, il a aussi admis que « ces personnes répondaient à ses critères salariaux » puisque son rôle à lui était « de rester en affaires pis de pas scrapper la business ».

Me D’Amour estime qu’une peine de 6 à 9 mois à être purgée dans la collectivité pourrait répondre aux critères de dissuasion, alors que son confrère, Me Verret, demande une absolution inconditionnelle.

La juge Rachel Gagnon rendra sa décision le 31 mars.