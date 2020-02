Gélinas-Beaulieu signe son meilleur résultat international

Antoine Gélinas-Beaulieu est passé à moins d’une seconde de décrocher la première médaille individuelle de sa carrière en Coupe du monde, vendredi, à Calgary. Sa quatrième place obtenue devant ses partisans au 1500 m représente néanmoins son meilleur résultat sur la scène internationale.

Le Québécois a terminé au pied du podium avec un temps de 1 min 44,002 s, soit 0,76 seconde de plus que l’Américain Joey Mantia qui a obtenu le bronze. Le Russe Denis Yuskov (1 min 43,234 s) et le Chinois Zhongyan Ning (1 min 43,262 s) ont respectivement obtenu l’or et l’argent.

Ce n’est cependant pas le record personnel qui rendait Gélinas-Beaulieu plus heureux après la compétition. «Le plus excitant là-dedans, c’est que je suis assez confortable et confiant dans ma capacité à performer, ce qui fait en sorte que je peux me permettre de jouer avec ma technique et m'amuser», a-t-il confié.

Selon lui, les Coupes du monde représentent différentes occasions pour les athlètes de tester des points techniques particuliers en situation de stress. Dans son cas, tout s’est joué sur le nombre de pas effectués sur les lignes droites.

«J'avais une stratégie en tête et j'ai fait exactement ce que j'avais visualisé. Habituellement, huit pas me permettent d'être plus détendu et d'avoir plus d'énergie à la fin. De l'autre côté, avec dix pas, j'ai un meilleur rythme et de bons premiers tours. C'était le temps d'essayer huit pas et comme de fait, j'ai eu un excellent dernier tour», a expliqué l'athlète de 27 ans.

Il espère maintenant connaître du succès aux mondiaux en ajustant son plan de match. «Le plan sera de faire une combinaison des deux! J'ai un plaisir fou à faire ce que je fais et j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir exécuter la semaine prochaine aux Championnats du monde.»