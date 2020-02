Je sors, je reste: Week-end du 7 janvier au 9 février 2020

Coup de cœur

CONCERT

Dadju

Photo Courtoisie

Remportant un succès monstre à travers la francophonie avec plus d’un milliard de visionnements uniques sur YouTube, Dadju connaît un succès monstre. Le chanteur R&B est présentement en tournée avec le nouvel album Poison ou Antidote et s’arrête dans la métropole, pour seulement une soirée. Avec son premier album Gentleman 2.0, ses tubes comme Lionne, Reine, Jaloux ou encore Compliqué, font désormais lui, une grande star internationale de la musique urbaine. *Ce soir à 20h à la Place Bell - 1950 Rue Claude-Gagné, Laval

Je sors

DANSE

i ride in colour and soft focus, no longer anywhere

Photo Courtoisie

Dans une chorégraphie qui mêle la danse expérimentale et contemporaine, on retrouve sur scène l’interprète trans Jamila Johnson-Small. Dans cette pièce, la danse laisse place à la désobéissance du genre. Le corps est l’outil ultime pour se transporter dans un état de réflexion et de questionnement sur ce qu’est l’identité. On découvre l’univers d’être queer dans le monde d’aujourd’hui et surtout dans la communauté noire. Cette performance solo de cet artiste de Londres invite à transgresser les codes et les normes. *Demain à 20h au à La Chapelle Scènes Contemporaines- 3700 rue Saint-Dominique

MUSIQUE

Les plaisirs du clavecin avec Olivier Baumont

Photo Courtoisie

Si vous aimez la musique classique, rendez-vous au concert du musicien Olivier Baumont qui présente Les plaisirs du clavecin. À travers différentes pièces, il revisite le répertoire de la période baroque, ainsi que les œuvres faisant appel à la voix. Chapeauté par le directeur musical, Luc Beauséjour, il propose un programme varié touchant un large public. Ce récital offrira aux mélomanes un sommaire des plus belles créations composées pour l’instrument. *Ce soir à 19h30 à la salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal- 335, boulevard De Maisonneuve Est

LANCEMENT

Comment ça file à Valleyfile

Photo Courtoisie

Avec le nouvel album Comment ça file à Valleyfile, l’artiste Massicotte est de retour, deux ans après la sortie de l'album Aux chutes Niagara. Résident de Valleyfield, l’artiste de s’approprie d’un opus qui est plus authentique et toujours aussi pince-sans rire. Toutefois, l’interprète dévoile un côté plus tendre, qu'il n'avait exploité auparavant. S’accaparant des styles rock, folk et country, il offre une musicalité franche et dynamique. Son premier premier extrait, Une toune d'été, s'est retrouvé à la troisième position du TOP BDS Pop-Rock en juin dernier. * Ce soir à 17h à l’Escogriffe – 4461 rue Saint-Denis

ÉVÉNEMENT

Salon ExpoHabitation

Photo Courtoisie

Vous êtes fous de rénovations? Si oui, ne manquez pas le traditionnel Salon ExpoHabitation de Montréal, qui aura lieu tout le week-end, au Stade olympique. On passe par tous les types d’habitation : condo, chalet à la campagne, maison unifamiliale, le plex et plus encore. C’est l’occasion idéale de rencontrer des experts de la rénovation et de la construction, tels que des promoteurs, constructeurs, designers... On pourra compter sur la présence de Geneviève O’Gleman qui réalisera une recette exclusive dans la nouvelle cuisine signée MACUCINA, ainsi que les vedettes de l'émission Les Anges de la rénovation, qui offriront des conseils pratiques aux visiteurs. *Aujourd’hui, demain et dimanche à partir de 10h au Stade Olympique – 4141 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

DOCUMENTAIRE

Temps et marées

Photo Courtoisie

Aude Leroux-Lévesque et Sébastien Rist présentent le documentaire Temps et marées qui nous fait voyager à l’extrémité Est du Québec, dans d’anciens villages de pêche, qui se battent aujourd’hui pour leur survie. Alors que l’exode des plus jeunes se fait de plus en plus ressentir, les générations qui les précèdent tentent de trouver des solutions afin d’éviter la disparition permanente de leur communauté. Une conversation éminente entre les jeunes et les moins jeunes sur l’identité, le territoire et le bonheur est au cœur de cette réalité des régions, bien souvent méconnue. *Ce dimanche à 14h30 au Cinéma du Musée - 1379-A Rue Sherbrooke Ouest

Je reste

ROMAN

Le mystérieux parapluie d’Arthur Shipwall

Photo Courtoisie

1901. Londres. La reine Victoria vient de rendre son dernier souffle. Alors que le noble Arthur Shipwall, vient d’assister aux funérailles, il fait l’acquisition, malgré lui, d’un mystérieux parapluie. Après coup, il se rend compte que l’objet lui permet de voyager dans le temps et qu’il appartient à une jeune femme du future, coincée dans une époque qui n’est pas la sienne. Catapulté 85 ans plus tard, il fait la rencontre de Miss Café, pour qui, il développera des sentiments amoureux. C’est alors qu’il sera déchiré entre l’appel du futur ou le sens de ses responsabilités du présent. *Sorti le 8 janvier

ALBUM À ÉCOUTER

Les duos de Gen

Photo Courtoisie

L’ex-candidate de La Voix, Geneviève Leclerc est de retour avec son troisième album en carrière : Les duos de Gen. Elle y présente douze duos intimistes avec des interprètes, certains bien établis, d’autres de la relève, comme Marie-Élaine Thibert, Martin Giroux, Lulu Hughes et d’autres. Avec des classiques revisités, comme Quand les hommes vivront d’amour, La vie en rose, Le monde est stone, la chanteuse et ses collaborateurs apportent regard nouveau à ces chansons. *Sorti le 7 février

TÉLÉ

La vraie nature

Photo Courtoisie

C’est le début de la troisième saison de l’émission chouchou des téléspectateurs québécois, La vraie nature. Pour la première de ce dimanche, l’animateur Jean-Philippe Dion accueille au chalet Claude Legault, François Pérusse et Les soeurs Boulay. Propice à la confidence, ces artistes ouvriront leurs cœurs sur leur parcours personnels, les échecs, les leçons apprises et le pouvoir de la créativité. Claude se confie sur l’absence de son père, tandis que François, se dévoile à travers ses doutes et les sœurs Boulay, Mélanie et Stéphanie, reviennent sur leur début de carrière, qui les a conduites au burnout... *Ce dimanche à 21h15 sur les ondes de TVA