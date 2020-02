Le bonheur en blanc à moins de 14$

Ça vient de Campanie (Naples), région située au sud-ouest de la « botte » italienne. Un blanc original élaboré à partir de falanghina, un des plus anciens cépages romains dont l’origine serait grecque. C’est parfumé à souhait avec des arômes de pêche, de fleur, d’abricot, de melon et une touche subtile d’épices. En bouche, vous aurez droit à un habile mélange de fraîcheur et d’amertume. C’est léger, complètement sec et d’une étonnante buvabilité. Il ira à merveille avec les pizzas en tout genre, une autre spécialité originaire de la région.

Feudi di San Gregorio, Albente 2018, Vino da tavola, Italie

13,90 $ - Code SAQ 14228356 – 12,5 % - 1,5 g/l

★★ ½ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.