Le juste partage d’un héritage est-il une utopie?

Je suis le plus jeune d’une fratrie de quatre. Quatre humains aussi différents que peuvent l’être de parfaits étrangers. Nos parents nous ont pourtant élevés de la même manière, mais le résultat final manque d’uniformité. Vous allez me dire que ça arrive dans les meilleures familles, mais j’aurais préféré que ce soit épargné à la mienne puisque ça nous aurait simplifié la vie.

Sans être riches, nos parents avaient bien planifié leur retraite, et ils y sont arrivés avec un petit pécule susceptible de leur permettre de vieillir sans problèmes. Malheureusement, notre père est décédé il y a trois ans, deux ans seulement après avoir pris sa retraite. Ma mère se retrouvant seule dans sa grande maison, elle a demandé à ma sœur la plus vieille, célibataire depuis toujours, de venir vivre avec elle, moyennant un peu d’aide pour faire ses courses ainsi que dans l’entretien de la maison et du jardin.

Déjà là, mon frère et mon autre sœur ont commencé à ruer dans les brancards devant le fait que ma mère lui offrait un toit sans demander de loyer en retour. Je l’ai su quand, un jour, ma mère m’a demandé si ça me faisait quelque chose à moi. Et devant mes questions, elle m’avoua qu’ils avaient fait des pressions sur elle pour qu’elle comptabilise le tout afin que son testament reflète ce « don par avance ». Ça m’a scié. Je lui ai conseillé de n’en rien faire, et surtout, de refuser de parler avec eux de son testament pour ne pas avoir à donner d’explications qui créeraient des conflits.

Je sais que ma mère souhaiterait la paix dans la famille, mais depuis que ma sœur vit chez elle, on sent toujours une petite tension en présence des deux autres, même si aucun des deux ne lèverait le petit doigt pour elle. Comme ils m’ont toujours considéré, en tant que gai, un peu comme un extraterrestre, pensez-vous que proposer à ma mère de leur diviser ma part à moi serait une bonne idée ?

Anonyme

En faisant cela, vous viendriez confirmer que votre mère a erré en invitant sa fille à vivre gratuitement chez elle, alors que ce n’est pas le cas. C’est un choix qu’elle a fait contre ce qu’on appelle un remboursement en services. Si ça ne leur plaît pas, tant pis pour eux. Votre mère souhaite un partage égal à son décès et sa décision lui appartient. Continuez à la soutenir moralement et veillez à éviter que les autres ne contaminent trop l’atmosphère.