L’Océanic écrase les Cataractes et étire sa série de victoires à huit

RIMOUSKI-Zachary Bolduc et Dmitri Zavgorodniy ont marqué deux buts chacun en plus d’ajouter une passe pour mener l’Océanic de Rimouski à une victoire écrasante de 8-2 face aux Cataractes ce vendredi à Shawinigan.

Le capitaine Alexis Lafrenière a salué son retour au jeu avec une performance de trois points, un but et deux aides, dont son 300e point en carrière, pour aider son équipe à obtenir une 8e victoire consécutive. Le défenseur de 20 ans, Walter Flower a aussi un but et deux mentions d’aide. Les autres marqueurs de gagnants sont Nathan Ouellet et Andrew Coxhead. La réplique est venue de Jérémy Martin et Xavier Bourgault.

Excellente première période qui a offert du jeu rapide, intense et physique de la part des deux équipes. L’Océanic a été le premier à s’inscrire au pointage, à la 4e minute de jeu sur le 2e de la saison et le premier avec l’Océanic du défenseur de 20 ans, Walter Flower, d’un tir de l’enclave alimenté par Nicolas Guay et Dmitri Zavgorodniy. La réplique n’a pas tardé 57 secondes plus tard lorsque Jérémie Martin s’est amené seul en échappé vers Colten Ellis pour le battre d’un tir du revers dans la lucarne.

Les Cats ont pris les devants en milieu d’engagement à la faveur d’un avantage numérique sur un lancer précis de Xavier Bourgault. L’Océanic a répliqué avec deux buts rapides. Nathan Ouellet a profité d’un mauvais retour accordé par le gardien des Cats Antoine Lafleur pour créer l’égalité. Peu de temps après, Alexis Lafrenière a bien pris son temps par battre Lafleur d’un tir des poignets par-dessus l’épaule, en avantage numérique.

Lafleur chassé du match

L’Océanic semblait seul sur la patinoire en deuxième période. Zachary Bolduc a marqué deux buts rapides en début d’engagement sur la même présence pour porter la marque à 5-2 en faveur de l’Océanic et chasser de la rencontre le gardien Lafleur qui a cédé cinq fois sur 11 tirs. Son remplaçant, Charles-Antoine Lavallé a accordé deux autres buts avant la fin de la période, les deux marqués par Dmitri Zavgorodniy. En fin de période, les Cataractes ne sont pas parvenus à profiter d’une double supériorité numérique de 1 : 18 grâce à l’excellent travail de Cédric Paré, Anthony D’Amours et Christopher Innis.

Seul dans l’enclave, Andrew Coxhead a inscrit un 8e but pour l’Océanic, sur une belle passe de Nicolas Guay, en troisième période.

En bref

Serge Beausoleil saluait le retour au jeu de son capitaine Alexis Lafrenière après une suspension de trois matchs. Il était privé de l’attaquant Adam Raska blessé pour deux à trois semaines. Frédéryck Janvier et Ludovic Soucy sont aussi blessés. Brandon Casey a été laissé de côté. L’Océanic jouera à Gatineau samedi et dimanche.