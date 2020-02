Primaires démocrates: Buttigieg et Sanders vedettes du débat dans le New Hampshire

MANCHESTER | Plus de 40 ans les séparent: Pete Buttigieg et Bernie Sanders sont vendredi les vedettes du huitième débat démocrate à Manchester, à quatre jours de la primaire dans le New Hampshire et après avoir chacun revendiqué la victoire dans l’Iowa.

Sept candidats se sont qualifiés pour ce huitième débat électoral, qui débute à 20H00 locales et dans lequel les deux vainqueurs revendiqués du suffrage de lundi seront les cibles privilégiées des autres prétendants.

Notamment de la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, troisième lundi dans l’Iowa, et de l’ancien vice-président Joe Biden, grand perdant du scrutin avec sa quatrième place.

Pete Buttigieg, ancien maire d’une petite ville de l’Indiana et candidat modéré de 38 ans, a créé la surprise dans le Midwest en battant sur le fil Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont âgé de 78 ans et «socialiste» autoproclamé.

Ils ont revendiqué chacun la victoire selon des critères différents, au nombre de délégués pour M. Buttigieg et dans le vote populaire pour M. Sanders.

Le scrutin, qui ouvrait la saison des primaires, a pourtant tourné au fiasco. Les résultats officiels, diffusés seulement jeudi, étaient truffés d’erreur et le parti démocrate a dû se résoudre à ne déclarer aucun vainqueur tant que les bulletins n’auront pas été revérifiés.

Nouvelle dynamique

Mais l’Iowa a créé une nouvelle dynamique pour les deux candidats qui se retrouvent au coude-à-coude dans le New Hampshire, selon un sondage diffusé jeudi soir par le Boston Globe.

La cote de Pete Buttigieg n’a cessé de grimper depuis l’Iowa et, avec 23% des intentions de vote, il talonne désormais Bernie Sanders (24%). Elizabeth Warren est distancée avec 13% alors que Biden est encore plus loin (11%).

L’ex-élu local, ancien militaire qui vit ouvertement son homosexualité, a salué jeudi lors d’une réunion «une semaine extraordinaire» qui a «complètement électrisé» sa campagne. Mais, a-t-il souligné, une autre élection commence mardi dans le New Hampshire.

«Je suis persuadé que nous obtiendrons de très bons résultats ici, dans le New Hampshire», a pour sa part affirmé jeudi Bernie Sanders, adversaire malheureux d’Hillary Clinton en 2016. «Et en fin de compte, je crois que nous sommes bien placés pour remporter l’investiture démocrate et pour vaincre le président le plus dangereux de l’histoire moderne de ce pays», le républicain Donald Trump, a-t-il ajouté.

Preuve de sa force, l’équipe Sanders a annoncé jeudi avoir levé un record de 25 millions de dollars en janvier.

Pour David Paleologos, de l’Université de Suffolk qui a mené l’enquête d’opinion du Boston Globe, «Pete Buttigieg poursuit sa dynamique en privant Joe Biden de sa base, les électeurs âgés».

À l’inverse, le discours très à gauche de Bernie Sanders attire de nombreux jeunes électeurs.

Candidats à risques

Mais après leur entame presque parfaite, ils doivent faire face aux attaques des autres candidats.

Joe Biden, 77 ans, qui fait campagne sur son expérience, sénateur pendant 36 ans avant d’être bras droit de Barack Obama, et sa capacité à rassembler pour battre Donald Trump, a sonné la charge mercredi.

Le parti démocrate prendra «un risque» s’il «nomme quelqu’un qui n’a jamais fait plus qu’être maire de 100 000 habitants dans l’Indiana», a-t-il lancé en référence à la ville de South Bend que «Mayor Pete» a dirigé entre 2012 et 2020.

Quant à Bernie Sanders, l’étiquette socialiste pourrait faire fuir les électeurs modérés et bénéficier au milliardaire républicain, selon lui.

Pour Joe Biden, l’essentiel est de limiter la casse avant les primaires en Caroline Sud, le 29 février, alors que l’électorat noir et religieux lui est largement favorable.

AFP

Ces primaires se déroulent également dans l’ombre de Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York qui incarne comme M. Biden l’aile modérée du parti.

Milliardaire au budget illimité, il a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars de spots télévisés et sur internet pour son entrée en lice lors du «Super Mardi», quand 14 États voteront le 3 mars.

Il ne participera donc pas au débat de vendredi soir, à l’inverse de la sénatrice Amy Klobuchar, de l’homme d’affaires Andrew Yang et de l’autre milliardaire, Tom Steyer. Tous les trois sont derrière le quatuor de tête dans les sondages.

L’expérience militaire, arme de Buttigieg

L’expérience politique de Pete Buttigieg est limitée, mais il peut se targuer d’une autre expérience que ne possède aucun de ses grands rivaux, y compris Donald Trump: avoir servi sous les drapeaux.

Depuis George H.W. Bush, il y a plus de trois décennies, les États-Unis n’ont pas élu de président ayant été envoyé sur un théâtre de guerre.

Photo AFP

M. Buttigieg est désormais bien placé dans la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle de novembre, après sa performance au début des primaires lundi dans l’État de l’Iowa, où il est arrivé premier, au coude-à-coude avec Bernie Sanders. Parmi les messages qu’il martèle: la nation gagnerait à être dirigée par un connaisseur de la chose militaire.

L’ancien maire de 38 ans de South Bend, dans l’Indiana, s’est retiré de ses fonctions municipales en 2014 afin d’officier en tant qu’agent de renseignement de la Marine américaine en Afghanistan. Il y a passé sept mois, bien conscient que cela ne pourrait que favoriser ses ambitions politiques.

Il a déclaré jeudi aux électeurs qu’il avait appris une grande leçon pendant cette période: «Être chargé de responsabilités ne veut pas dire s’auto-glorifier».

Sans mentionner directement Donald Trump, il visait de façon cinglante un président qui a réussi à obtenir cinq reports d’incorporation au Vietnam et a souvent transformé son mandat en exercice de promotion personnelle.

M. Trump se vante souvent de sa politique en faveur des forces armées américaines, après avoir augmenté le budget du Pentagone.

Mais Pete Buttigieg, s’adressant à un public comprenant de nombreux vétérans à Merrimack, dans le New Hampshire, prochain État à voter aux primaires, a affirmé que les républicains n’avaient pas le monopole du patriotisme.

«Le drapeau des États-Unis et l’amour de notre pays n’appartiennent à aucun parti politique», a-t-il lancé. Un message bien reçu par ses partisans, parmi lesquels Maura Sullivan, une ancienne engagée dans la Marine, qui a pris la parole au meeting de campagne.

«Il a marché avec nos rangers aux pieds. Il sait ce que veut dire servir et se sacrifier», a harangué Mme Sullivan, qui a été haute fonctionnaire du Pentagone sous Barack Obama, devant la foule massée à Merrimack, en présence d’au moins un médaillé du Purple Heart, distinction décernée aux soldats blessés ou tués en action.

Alors que Pete Buttigieg possède le tempérament et le jugement nécessaires pour être président, a-t-elle continué, Donald Trump a « manqué de respect » aux militaires, en minimisant récemment les commotions cérébrales subies par des dizaines de soldats américains présents dans des bases irakiennes visées le 8 janvier par des tirs de missiles iraniens.

Thème fédérateur

M. Buttigieg voit l’armée comme un élément unificateur, un thème qu’il exploite par analogie dans sa campagne où il se dit à même de rassembler les Américains.

«(Mes camarades de mission) se fichaient de savoir si j’étais démocrate ou républicain, si je rentrais chez une petite amie ou un petit ami, ou de quel pays mon père avait émigré», s’est-il remémoré devant un public captivé, en faisant référence à son homosexualité.

«Nous nous faisions confiance les uns les autres, même si nous venions d’horizons totalement différents», a-t-il déclaré.

«Et c’est cette pierre angulaire au sein de la communauté des anciens combattants américains dont nous avons besoin plus que jamais, car les Américains ne s’écoutent pratiquement plus entre eux», a-t-il poursuivi, dans le contexte d’un pays en proie à une forte polarisation politique.

Pete Buttigieg serait le premier chef d’un parti américain avec une expérience militaire notable depuis le défunt sénateur républicain John McCain, en 2008.

L’élue du Congrès Tulsi Gabbard, autre candidate démocrate mais à la traîne dans les sondages, est réserviste dans la Garde nationale d’Hawaï et a été envoyée plusieurs fois en Irak. Il est courant pour les Américains, qui cultivent un immense respect pour leur armée, d’effectuer ainsi des missions ponctuelles en tant que réservistes ou pour des formations militaires.

M. Buttigieg, comme Mme Gabbard, cherchent à s’attirer le vote des anciens combattants. À Merrimack, il a ainsi suggéré de suspendre le remboursement des prêts étudiants des familles militaires en mission, d’arrêter l’expulsion des sans papiers qui se sont engagés dans l’armée et d’annuler l’interdiction du gouvernement Trump d’accueillir dans l’armée les personnes transgenres.

Un programme remarqué pas les associations d’anciens combattants. L’année dernière, l’organisation progressiste VoteVets a soutenu Pete Buttigieg, une première pour ce groupe.

Pratiquement inconnu sur la scène nationale il y a un an, Pete Buttigieg fait désormais les couvertures des grands médias américains. Mais son déficit d’expérience politique, lui qui n’a été que maire d’une ville de taille modeste, pourrait rebuter les électeurs.

Comme par exemple Justin Potter, un retraité de 75 ans, qui a confié à l’AFP à Merrimack n’avoir pas été convaincu par l’étoile montante démocrate: «Je m’inquiète pour l’économie et il n’a vraiment rien dit pour me rassurer de ce côté-là».