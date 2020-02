Profits en hausse pour CAE au troisième trimestre

MONTRÉAL | La multinationale montréalaise CAE a rapporté vendredi des profits en hausse à son troisième trimestre tout comme ses revenus.

Pour la période de trois mois close le 31 décembre dernier, le fabricant de simulateurs de vol a déclaré un revenu net en hausse de 26 %, à 99,8 millions $. À la même période, il y a un an, il était de 79,5 millions $.

Sur la même période, les revenus sont passés 816,3 millions $ à 923,5 millions $, soit une hausse de 13 %.

«CAE a connu une croissance solide au troisième trimestre, avec une hausse de 13 % des revenus et de 37 % du résultat opérationnel, et nous avons généré des flux de trésorerie disponibles de 275 millions $», a indiqué Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

M. Parent a attribué cette performance au «secteur civil, dont le résultat opérationnel s'est accru de 42 % et grâce à nos solutions de formation innovatrices et complètes qui ont poursuivi leur lancée».

Dans le secteur de la défense, CAQ a rapporté une croissance de 32 % du résultat opérationnel et a obtenu des commandes de 1,11 fois supérieure aux revenus.

CAE a ajouté 1,1 milliard de nouvelles commandes pour un carnet de commandes de 9,4 milliards $.