Québécoise assassinée à Cuba: la famille veut se rendre là-bas

Les proches de la Québécoise qui a été assassinée à Cuba veulent lui rendre hommage et rapatrier son corps au pays.

• À lire aussi: Québécoise assassinée brutalement à Cuba

C’est toujours l’incompréhension et le choc pour les proches de Nathalie Fraser, 52 ans, dont le corps a été retrouvé le mois dernier dans une valise dans un dépotoir du village de Mantazas, à une cinquantaine de kilomètres de Varadero.

Mme Fraser se trouvait à Cuba depuis la mi-décembre et n’avait pas donné de nouvelles depuis le 18 janvier.

Sa famille a mis en place une campagne de sociofinancement dans le but de recueillir 15 000 $, somme qui leur permettrait de se rendre sur place. Vendredi après-midi, plus de 2800 $ avaient été amassés.

«On a besoin d’aide. Ma mère a été assassinée à Cuba, on veut aller lui rendre hommage, on a fait la demande pour obtenir ses effets personnels. On n’a pas les moyens de prendre l’avion et [de payer pour] l’hébergement», a dit Alexandre Plourde, un des trois enfants de la victime.

La famille aimerait également engager un avocat cubain. «Au Canada, il n’y a aucun avocat qui travaille à Cuba. On veut avoir de l’aide pour connaître nos droits», a ajouté le jeune homme.

Le conjoint de Nathalie Fraser, Leonel León Nuviola, 39 ans, avec qui elle avait une relation depuis 18 mois, a été arrêté relativement au meurtre. L’enquête est toujours en cours.