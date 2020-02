Salon du bateau de Montréal au Palais des congrès

Jusqu’au dimanche 9 février, Nautisme Québec présente au Palais des congrès, en collaboration avec Aviva et Desjardins, la 21e édition du Salon du bateau de Montréal. On y retrouve plus de 400 bateaux qui représentent toutes les caractéristiques, les designs et les technologies avant-gardistes qui marquent l’avènement de cette nouvelle décennie, sans oublier les 1800 experts.

Photo Martin Alarie

L’AMARA White Combo de Sun Catcher Pontoons, un bateau ponton inédit, a été dévoilé à Montréal. Marc-André Loyer et Nathalie Bourdeau, de YAMAHA Motor Canada, entourent Alain Roy, DG de Nautisme Québec.

Photo Martin Alarie

Le bateau nautique PARAGON vous coupera le souffle. Le champion du monde de ski nautique Pierre Plouffe est entouré de Jean-François Gosselin, de Sportmarine.ca, et de Paula Sleiman, de Nautique.

Photo Martin Alarie

Pour les amateurs de pêche, il y a une magnifique sélection de bateaux. Annie Francis est en compagnie de Danny Keighan et de l’expert de la pêche, Patrick Campeau.

Photo Martin Alarie

Les visiteurs peuvent découvrir de magnifiques yachts cruisers, dont le Bavaria. Patrick Picard est en compagnie d’Olivier Lebeau, de Marion Guisiano et d’Alain Normand.

Photo Martin Alarie

Bien assis au volant d’un Sea-Doo, Tanya Thibault, du Groupe Contant, est en compagnie de David Loiselle, d’Evinrude, et de Francine Michaud, Alain Roy et Sylvain Deschenes de Nautisme Québec.