Tempête: «c’est nous autres les grands criminels parce qu’on prend la voie de gauche», dénonce un camionneur

Le camionneur Daniel Beaulieu dénonce s’être fait «traiter d’épais», car il dépasse les conducteurs à gauche, même en cette journée de tempête hivernale.

«C’est juste qu’à matin je me suis fait traiter d’épais parce que je suis un gars, souvent, qui dépasse dans la ligne de gauche. [...] C’est nous autres, les grands criminels, parce qu’on prend la voie de gauche et qu’on éclabousse. [...] On se fait toujours traiter d’épais parce qu’on est toujours un peu plus courageux», a expliqué M. Beaulieu à l’émission Franchement dit à QUB radio, vendredi.

Invité par l’animateur Jonathan Trudeau afin de parler du partage de la route entre les automobilistes et les camionneurs lors des jours de tempête, le blogueur pour le site L’heure juste du camionneur, en a profité pour exprimer son mécontentement face aux propos de la coanimatrice Maude Boutet qui avait mentionné, en début d’émission, ne pas avoir «aimé son parcours sur l’autoroute» vendredi matin, car elle s’attendait à ce que «ce soit plus déneigé». Elle a ajouté: «moi je ne roulais pas vite, mais il y a tout le temps deux, trois, quatre, cinq, six épais qui te passent à côté à 110 quasiment».

«Me faire considérer comme un épais parce que je dépasse à gauche, parce que [les gens] sont trop lambineux à droite, ça me dérange pas mal. Ta partenaire a dit qu’il y avait une couple d’épais qui l’avaient dépassée», a laissé tomber Daniel Beaulieu.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Daniel Beaulieu, sur QUB radio:

De son côté, l’animatrice a rappelé qu’il y a aussi des moments plus sécuritaires que d’autres pour dépasser les gens.

«Tout ce que je voulais exprimer, c’est le fait que moi, ce matin, je n’étais pas à l’aise sur la route, je trouvais que c’était très enneigé, et moi, je n’étais pas à l’aise de conduire à cette vitesse. Parfait si vous voulez me dépasser, mais je dis juste qu’il y a du monde qui a pris le clos ce matin, et moi, ça ne me tentait pas d’être celle qui allait prendre le clos. Si tu veux me dépasser, dépasse-moi, mais dépasse-moi comme il faut. Quand tu dépasses, il y a des moments pour le faire.»

Plus tôt, vers 6 h 45, un camion semi-remorque de 53 pieds a effectué une mise en portefeuille, puis a été heurté par deux autres véhicules, forçant la fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest à la hauteur de Saint-Augustin-de-Desmaures.

La Sûreté du Québec (SQ) a souligné qu’en vertu du Code de la sécurité routière, les conducteurs sont tenus de réduire leur vitesse lorsque la visibilité est réduite par les précipitations ou que la chaussée est glissante. Sinon, ils s’exposent à une amende de 108 $ et à deux points d’inaptitude.