Tempête hivernale: carambolage sur l’autoroute 40 à Donnacona

Fermetures de rues : Mgr-Bourget, fermée au sud aut 20 à ch Ville-Marie. Côte Hallé entre St-Laurent et Fabrique. Côte Rochette entre St-Laurent et Salaberry. Av des Ruisseaux entre Roberge et Mgr-Bourget. Harlaka entre Kennedy et Lallemand. Ch des Îles au sud aut 20 à Harlaka.